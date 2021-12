Willkommen in der Marketingwelt von heute Morgen: Nivea ist die erste Massenmarke, die kostenlose NFTs anbietet, die den Wert der Berührung repräsentieren. Die NFT-Technologie ermöglicht normalerweise den Handel mit und den Besitz von hochwertigen Token wie Kunst, Sammlerstücken oder Immobilien über Kryptowährungen und ist in letzter Zeit in der Kunstwelt immer beliebter geworden. NIVEA glaubt an die Bedeutung von Berührungen für die geistige und körperliche Gesundheit und stellt die Zugänglichkeit von Berührungen für alle durch eine limitierte Auflage eines NIVEA NFT-Kunstwerks, das kostenlos erhältlich ist, in den Mittelpunkt. Es folgen die Branchennews.