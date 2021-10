Guten Morgen, vor ein paar Wochen legte die Sportschuhmarke On einen fulminanten Börsenstart hin. Das Glück ist Chronext vorerst nicht gewogen. Der Luxusuhren-Händler hat gestern seinen Börsengang abgesagt. Zu ungünstig seien derzeit die Marktbedingungen, teilte das Unternehmen mit. Jetzt peilt die Plattform den Gang auf das Parkett zu einem späteren Zeitpunkt an. Bis Sie einen Blick in den neuen Börsenprospekt werfen können, haben wir wie gewohnt die News zum Start in den Tag für Sie parat.

Nestlé polarisiert. Die einen finden den Lebensmittelriesen einfach nur schrecklich, die anderen sehen, wie der Tanker sich dreht. Ein Beispiel für den neuen Kurs sind unter anderem hohe Investitionen in Projekte für umweltverträgliche Landwirtschaft. Und das wirkt sich aus. Im aktuellen Strategie-Check von Adwired für HORIZONT SWISS hat im vergangenen Monat bei Nestlé der Markenwerttreiber Nachhaltigkeit stark zugelegt, ebenso entwickelt sich die Empfehlungsbereitschaft positiv.Ende 2023 wird Google die Third Party Cookies aus dem Verkehr ziehen. Eine umfassende Antwort wie Werbe-Auftraggeber, Medienhäuser und Agenturen das Aus in ihrem ihres digitalen Marketings auffangen können, gibt es bisher nicht. Darüber war sich die Expertenrunde beim jüngsten HORIZONT Swiss Digital Talk einig. Aber es existieren verschiedene Lösungen, die das Ende des Third Party Cookies abmildern können.Ab kommenden Sonntag erscheint Le Matin Dimanche mit neuen Inhalten. Im Mittelpunkt stehen dabei mehr Beiträge zu Frauen und Kultur. Damit will die einzige Sonntagszeitung in der Westschweiz noch stärker auf die Bedürfnisse ihrer Leserinnen und Leser eingehen.Der "German Digital Advertising Latecast" zeichnet ein umfassendes Bild über die digitalen Werbespendings in Deutschland. Das laufende Jahr gibt ein uneinheitliches Bild ab, doch den Berechnungen nach werden Ausgaben für digitale Werbung gegenüber dem Vorjahr um 21 Prozent steigen und damit erstmals nicht-digitale Werbeausgaben übertreffen Für Konsumenten spielen heute Nachhaltigkeit, Engagement und Verantwortung eine große Rolle. Höchste Zeit also, das Thema Haltung zum einem zentralen Element der Werbeaktivitäten zu machen. Was spricht dagegen, dass Haltung als Vehikel dazu dient, eine Marke zu differenzieren? Nichts - der Zweck heiligt die Mittel, sagt Wolfgang Bscheid Sie haben Sportgeschichte geschrieben: Karl-Heinz Rummenigge als Fußballprofi und Manager beim FC Bayern München, Dirk Nowitzki als Basketball-Weltstar in der NBA. Beide treten in der nächsten Woche als Speaker beim HORIZONT Kongress auf. Für den politischen Ausblick wird ein weiterer prominenter Gast sorgen: Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur der Welt.E-Commerce nähert sich den heißesten Wochen des Jahres. Doch mit dem Black Friday steigen auch die Preise für Online-Werbung. Damit stellt sich die Frage, welche Ausweichstrategien für Werbetreibende sinnvoll sein könnten Mit steigenden Reichweiten werden Audio-Formate auch für die Vermarktung immer interessanter. SevenOne Media hat nun erstmals eine Studie zur Nutzung und zur Werbewirkung von Podcasts durchgeführt. Eines der zentralen Ergebnisse: Podcast-Werbung wird als sehr glaubwürdig empfunden – umso mehr, wenn sie vom Host selbst eingesprochen wurde