Guten Morgen! Chinas galoppierendes Wachstum schreibt Geschichten. Die zum schlingernden Immobilienkonzern Evergrande gehörende New Energy Vehicle ist an der Hongkonger Börse gut 80 Milliarden Franken wert. Das ist mehr als Ford oder General Motors. Der Clou, Evergrande Auto, wie die Firma auch heisst, hat bis heute kein einziges Fahrzeug verkauft. Nun drohe das Ende, schreibt die NZZ. Am Anfang einer neuen Woche hingegen stehen die Branchennews von HORIZONT Swiss.





Der Automarkt in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein leidet im September unter dem Chipmangel in der Branche. Die Zahl der neuimmatrikulierten Fahrzeuge ging gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,4 Prozent zurück. Besser sieht die Bilanz nach drei Quartalen aus. Hier steht mit einer Steigerung von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr ein Plus unter dem Strich. Es ist Anfang Oktober, die Wahl zum "Poster of the Month" des Septembers ist abgeschlossen. Wie die APG|SGA mitteilt, hat sich die Geska AG aus Glarus mit dem Sujet "Glarner Schabziger – vertreibt das Schätzli." Durchgesetzt. Wie immer war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wie die APG|SGA schreibt. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Lidl Bern Loeb und Lidl Paw Patrol, beide von Lidl Schweiz. Outdoor Media ist eine Mediaagentur für Out-of-Home-Medialösungen. Unabhängig, inhabergeführt und – so verspricht es zumindest die Website, die mit dem umfassendsten Dienstleistungsspektrum auf dem Schweizer Aussenwerbemarkt. Und genau das will man der zukünftigen Kundschaft beweisen. Die Werbeinvestitionen für Haushaltsgeräte werden dieses Jahr in 12 Schlüsselmärkten, darunter die Schweiz, mit 12,6 Prozent stärker wachsen als die Werbung insgesamt (11,5 Prozent). Das prognostiziert die Mediaagentur Zenith im heute veröffentlichten "Home Appliance Ad Forecast". Fedra Ribeiro übernimmt zum 1. November 2021 den Job als Chief Operating Officer von Mobilize. Die Managerin wird Mitglied des Mobilize Management Committee sein. Sie kommt von Bosch in Zürich. Dort arbeitete sie seit Januar 2021 als Executive Vice President Progressive Mobility. Zum sechsten Mal hat am Freitag das Reporter:innen-Forum Schweiz stattgefunden. Rund 170 Reporterinnen und Reporter aller Mediengattungen trafen sich im Volkshaus in Zürich, um aktuelle Themen zu diskutieren. In Workshops haben sie zudem an ihrem journalistischen Handwerk gefeilt und neue Online-Recherchemethoden kennengelernt. Markenhaltung ist das große Schlagwort für das Marketing des 21. Jahrhunderts. Aber die neue Markenplattform "Real Magic" von Coca-Cola zeigt, dass für große Marken andere Faktoren wesentlich wichtiger sein können. Denn während der neue Claim letztlich wenig mehr als eine weitere Variation der Coca-Cola-Positionierung ist, zeigt sich in der begleitenden Kampagne, um welche Zielgruppen Coca-Cola mittlerweile kämpfen muss. Und von diesem Kampf wird dauerhaft die Streaming-Plattform Twitch profitieren. Die Zusammenarbeit von Social-Media-Stars mit Marken kann für beide Seiten sehr lukrativ sein. Doch bei der Kontaktaufnahme mit potenziellen Markenbotschaftern scheinen Unternehmen oftmals auf unpersönliche Massennachrichten statt auf individuelle Ansprachen zu setzen, was die Influencer abschreckt. Eine Umfrage von Hype Auditor soll jetzt aufzeigen, wie Kooperationsanfragen zielführender gestaltet werden können.