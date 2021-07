Guten Morgen, da ist es wieder dieses dumpfe Gefühl, dass die Pandemie das Leben noch länger einschränken wird. Gestern verkündete Gesundheitsminister Alain Berset via Twitter, dass es vorerst in der Schweiz keine weiteren Lockerungsschritte geben wird. Die Lage sei zwar gut, es gebe aber eine "negative Dynamik", so der SP-Bundesrat. Da passt es gut, dass die Swiss sich von ihrer Schokoladenseite zeigt. Die Fluggesellschaft hat die bestehende gebührenfreie Umbuchungsmöglichkeit für alle Tarife verlängert, von Ende Juli auf Ende Oktober. Um Schokolade, nämlich die von Lindt, geht es übrigens auch in den News zum Start in den Tag.



Im ersten Halbjahr 2021 schreibt die APG/SGA wieder schwarze Zahlen. Das Konzernergebnis verbesserte gegenüber dem Vorjahreszeitraum von minus 5,1 Millionen Schweizer Franken auf eine Million. Beim Ebit steht ein Gewinn von 1,3 Millionen verglichen mit einem Verlust von 5,1 Mio. im Vorjahr. Das teilt der Aussenwerber heute mit. Allerdings ist der Umsatz erneut rückläufig. Die Werbeeinnahmen gingen nochmals um 1,7 Prozent auf 105,9 Millionen Franken zurück.Reckitt setzt seit Beginn des Monats auf die Public Relations Expertise von Hill+Knowlton Strategies (H+K). Die Zusammenarbeit umfasst operative Unterstützung und strategische Beratung in Corporate- und Crisis Communications sowie Brand-PR für Marken des Unternehmens in der gesamten DACH-Region. In der Schweiz unterstützt H+K die Kommunikationsagentur Furrerhugi Live im Zürcher Kaufleuten und als Video-Stream: Am 26. August findet wieder der Swiss Radio Day statt. Das grösste Branchentreffen der Schweizer Radioindustrie wartet wieder mit spannenden Themen und Speakern auf.Der Karlsruher Bundesgerichtshof entscheidet heute Vormittag, ob der Schokoladenhasen-Hersteller Lindt die goldene Folienverpackung exklusiv als Marke für sich beanspruchen kann . Das Schweizer Traditionsunternehmen hatte die schwäbische Confiserie Heilemann verklagt, die ebenfalls einen Schokohasen in Gold im Sortiment hat.Nachhaltigkeit gehört zu den ganz großen Themen im Sportsponsoring, wie Untersuchungen jüngst gezeigt haben. Die Avantgarde-Gruppe reagiert darauf mit einer Neugründung - und holt sich dafür die prominente Unterstützung von Ex-Ski-Profi Felix Neureuther.Criteo kennt man vor allem als weltweit agierenden Retargeting-Dienstleister. Doch das französische Unternehmen positioniert sich mittlerweile deutlich breiter - nicht zuletzt, weil Third-Party-Cookies zum Auslaufmodell werden. Corinna Hohenleitner, seit 2020 Country Director DACH, über die Neuausrichtung, den Retail-Media-Boom und das Targeting der Zukunft Vor sieben Jahren hat Dojo seine eigene Stiftung ins Leben gerufen, die sich um nachhaltige Obdachlosenhilfe sowie Kinder- und Jugendförderung kümmert. Um "Dojo Cares" noch größer zu machen, wagen die Gründer Dominic Czaja und Joachim Bosse jetzt einen ungewöhnlichen Schritt - und führen eine Sozialsteuer auf ihre Agenturdienstleistungen ein Instagram-Chef Adam Mosseri will Instagram verändern. Die Plattform wird künftig nicht mehr primär eine Foto-App sein, sondern sich mit mehr Video-Content vielmehr Konkurrenten wie TikTok und Youtube annähern. Warum das nicht für jeden Nutzer von Vorteil ist, erklärt Social-Media-Experte Torben Platzer in seiner Talking-Heads-Kolumne