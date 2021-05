Guten Morgen! Grosse Ehre für die Schweiz. Silvana Imperiali wurde am Mittwoch ins weltweit höchste Werbegremium, das Board der IAA International Advertising Association mit Hauptsitz in New York gewählt. Seit drei Jahren leitet sie als Deputy Managing Director DACH das Team von Gamned! in Zürich. Über die IAA sagt Imperiali: „Dank der Mitgliederstruktur mit Werbeauftraggebern, Medien und Kommunikationsagenturen wird die umfassende Betrachtung von Marketingthemen stets gefördert.“ HORIZONT Swiss gratuliert zur Wahl. Es folgen die Branchennews.





Silvana Imperiali, die seit 2019 zum Vorstand des IAA Swiss Chapters zählt, wurde per 26. Mai 2021 auch ins Board der globalen Organisation der IAA mit Hauptsitz in NY gewählt. Silvana Imperiali ist ein leidenschaftlicher Medienmarketing-Profi und seit 20 Jahren in der Branche tätig. Seit drei Jahren leitet sie als Deputy Managing Director DACH das Team von Gamned! in Zürich. Die Schweizer Hightech-Sportbekleidungsmarke X-Bionic und der erfolgreiche Schweizer Skirennfahrer Marco Odermatt machen ab der kommenden Skisaison gemeinsame Sache. Der junge Ski Alpin-Star hat als Markenbotschafter für die nächsten drei Jahre unterzeichnet und stärkt damit das X-Bionic Athletenteam, zu dem bereits Ski Olympiasiegerin und Weltmeisterin Wendy Holdener gehört. Die Generalversammlung wählte Sascha Zahnd zum neuen Präsidenten. Er übernimmt die Nachfolge von Ivo Furrer, der nach drei Jahren im Amt zurücktritt, sich jedoch weiterhin als Vorstandsmitglied massgeblich für digitalswitzerland einbringen wird. Zudem wird Catrin Hinkel, Country General Manager Microsoft Schweiz, neu in den Vorstand gewählt. Der Schweizer Radrennfahrer Fabian Cancellara wird zum offiziellen Markenbotschafter der provisionsfreien Immobilienagentur Neho. Das PropTech-Startup vermittelt Liegenschaften zum Fixpreis und bietet eine faire und transparente Alternative für Eigentümer – eine Dienstleistung, hinter der der zweifache Olympiasieger voll und ganz steht. Seit über 60 Jahren bietet Knecht Reisen massgeschneiderte Fernreisen in die ganze Welt an. Die langjährige Erfahrung und die persönliche Beratung und Betreuung machen Knecht Reisen zum Spezialisten, dem jährlich 100'000 zufriedene Kundinnen und Kunden ihre Reisepläne anvertrauen. Seit neun Monaten unterstützen Google und der Handelsverband Deutschland (HDE) stationäre Einzelhändler bei der Digitalisierung. In einer ersten Zwischenbilanz zeigen sich die Partner mit dem Erfolg der Initiative „ZukunftHandel“ zufrieden. Klotzen statt kleckern: Die Medientage Mitteldeutschland, die am 1. und 2. Juni erstmals digital stattfinden, halten sich nicht mit Nischenthemen auf. Von der Umsetzung der EU-Urheberrechtslinie über die politische Kommunikation im Superwahljahr 2021 bis hin zur Zukunft der Fernsehwerbung geht es an zwei Tagen in zahlreichen Diskussionsrunden um die zentralen Herausforderungen der Branche. "Corona pusht die Digitalisierung" zählt sicher zu den meistzitierten Sätzen seit Ausbruch der Pandemie Anfang 2020. Die meisten Digitalagenturen haben davon bislang jedoch wenig bis gar nichts abbekommen. Mit einem Gesamtumsatz bei den digitalen Honorarumsätzen von 1654 Millionen Euro kommen die Top-60-Agenturen im aktuellen BVDW-Ranking ziemlich exakt auf Vorjahresniveau, das bei 1655 Millionen Euro lag.