Guten Morgen! Hirnforscher Daniel Coleman, Verfasser des Bestsellers "EQ. Emotionale Intelligenz", beschäftigt sich mit Motivations- und Kreativitätsfragen. Eine seiner Thesen lautet: „One is to try to match the challenge of the job to the persons best talents." und bezeichnet diesen Zustand als "The Flow". Der umgekehrte Zustand, wenn also Aufgabe und Talent nicht zusammenpassen, hat gemäss Coleman Stress zur Folge. Hier folgen die HORIZONT Swiss Branchennews.





Corona setzt Kreativität frei, schreibt HORIZONT-Herausgeber Uwe Vorkötter im am Montag veröffentlichten Essay. Davon, wie man Kreativität im Facebook-Kosmos in Werbe- und Marketingleistung umwandelt, handelt dieses Gespräch mit Jin Choi. Choi ist Group-Director DACH bei Facebook und als solcher muss er sich auch andere Fragen gefallen lassen. Zusammen mit dem Verband Schweizer Privatradios (VSP) und der IAB Switzerland organisierte die Interessengemeinschaft elektronische Medien (IGEM) einen fokussierten Event zur "Zukunft der Radio-Audio-Werbung". Am virtuellen Event stellten Rednerinnen und Redner aus dem In- und Ausland den Ausblick zur Radio- und Audio-Werbung vor. Hand aufs Herz: Wer denkt bei der Webseitengestaltung ans Nutzer- und Nutzerinnen-Erlebnis geistig behinderter Menschen? In der Schweiz haben fast 800 000 Personen Schwierigkeiten, komplizierte Texte zu lesen und zu verstehen. Die neue Website von insieme Schweiz liefert Anschauungsunterricht, wie man dem Anliegen dieser Menschen Rechnung tragen kann. Am 11. Mai, schreibt die auf nachhaltige Kommunikation spezialisierte Kommunikationsagentur KSP, haben wir in der Schweiz alle natürlichen Ressourcen aufgebraucht, die eigentlich für ein ganzes Jahr reichen müssten. Daher leben wir seit gestern auf Kosten unserer Kinder. KSP meint, dass wir das unbedingt ändern müssen und hat daher einen Film zur Sensibilisierung kreiert. Eine breit abgestützte nationale Allianz der Veranstalterverbände fordert vom Bundesrat, dass Veranstaltungen mit geimpften, genesen oder getesteten Personen ohne zusätzliche Auflagen durchgeführt werden können. Ausserdem sollen ab dem kommenden 1. Juni Pilotveranstaltungen mit bis zu 1000 Personen mit einem griffigen und kantonal bewilligten Schutzkonzept ermöglicht werden. Junge Menschen lieben TikTok, so das Credo, das sich über die letzten Jahre in den Köpfen von Marketingexperten und Werbungtreibenden verfestigt hat. Doch eine neue Studie von Clear M&C Saatchi im Auftrag der Kurzvideoplattform zeigt nun, dass vor allem den unterschiedlichen Nutzungs-Motiven der TikTok Community viel mehr Aufmerksamkeit bei der Zielgruppenansprache zukommen sollte. Bonial zählt mit seinen Portalen Kaufda und Mein Prospekt zu den Siegern der vergangenen Monate. Geht das so weiter, wie dramatisch ist die Lage der Anzeigenblätter und wie schnell und nachhaltig schafft der stationäre Handel nach dem Ende des Lockdowns ein Comeback? HORIZONT Online sprach mit dem neuen Bonial-CEO Christoph Eck-Schmidt über die Zukunft der Handelskommunikation. Douglas zündet die nächste Stufe: Die erst vor kurzem gelaunchte neue Markenkampagne "Let's do beautiful" soll jetzt auch erlebbar werden. Passend zur strategischen Ausrichtung auf's Digitale hat der Beautykonzern gemeinsam mit Dept eine virtuelle Welt geschaffen, in der die Kundinnen und Kunden die Vision vom schönen Tun als 3D-Erlebnis kennenlernen sollen.