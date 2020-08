TikTok ist zurzeit Talk of the Town und darf im Mediamix nicht fehlen, wenn man die Generation Z erreichen will. Erfahren Sie am



, wie Sie mit Ihrer Brand die junge Zielgruppe begeistern, welche Möglichkeiten TikTok bietet, was Sie beim Umgang mit der App beachten müssen und wie Ihre Kampagne viral geht. Unsere TikTok-Experten geben wertvolle Tipps aus der Praxis und zeigen, was hinter dem Hype steckt.

E-Sports ist in der Schweiz noch kein Massenphänomen. Doch der elektronische Sport gewinnt stark an Bedeutung, vor allem auch bei Menschen jenseits der 25 Jahre. Das liegt unter anderem an Unternehmen wie Senior eSports. Vor etwas mehr als einem Jahr gegründet, konzentriert sich das Start-up vor allem auf ältere E-Sportler. Jetzt setzt es nächsten den nächsten Impuls für den jungen Trendsport. Am 27. August will Senior E-Sports einen neuen Weltrekord auf einer Fortnite Battle Royale Map aufstellen. In welchen Kanälen das Unternehmen wirbt und was es Sponsoren bietet, lesen Sie hier Zwei Visionen, drei Gebote und sechs Fragen für eine ruhmreiche Zukunft - darum geht es im neuen Essay von Achill Prakash, das in HORIZONT exklusiv erscheint. Darin schildert der Ex-Swisscom-CMO, warum der Mythos des heldenhaften Managers tot ist , wieso ein Unternehmen jetzt am besten Mitarbeiter einstellt und und warum es manchmal besser ist, ein Meeting mittendrin zu verlassen. Achill Prakash ist seit Mai mit dem Projekt weltkonzern.com aktiv.Arosa Tourismus hat erstmals ein eigenes Video-Quiz lanciert. Bei „Millio Bär“ moderieren in regelmässigen Abständen prominente Gäste und Ambassadoren des „Arosa Bärenland“ die zehnminütigen Live-Sendungen mit Gewinnspiel. Das Projekt hat zwei Ziele: das Arosa Bärenland mal anders zu bewerben und gleichzeitig Wissen rund um Bären zu vermitteln. Das Video-Quiz dieser Art ist laut den Initiatoren das erste in der Schweiz, das nicht von einem Medienhaus betrieben wird.Vergangenes Wochenende haben in Berlin die Studierenden der Hochschule für Technik und Wirtschaft die Sieger im Wettbewerb "Deutscher Preis für Wirtschaftskommunikation" verliehen. Unter den Siegern ist die Schweiz mit der UBS Switzerland vertreten. Der Finanzdienstleister gewann gemeinsam mit seiner Agentur Freundliche Grüsse den Award in der Kategorie Content Marketing Die Looping Group und Mingle Cloud, ein Joint Venture der Gründerkonferenz Bits & Pretzels und des Softwareanbieters Mayflower, gehen eine strategische Partnerschaft ein. Erklärtes Ziel: Die Entwicklung „hochwertiger Lösungen für Kundendialog und Networking in der Post-Corona-Gesellschaft“.Der US-amerikanische Medien-Großunternehmer Sumner Redstone verstarb am Dienstag im Alter von 97 Jahren. Der Milliardär war für aggressive Geschäftspraktiken bekannt und machte seinen Einfluss innerhalb seines Unterhaltungskonzerns National Amusements bis ins hohe Alter geltend.Die Schweizer Familie startet eine neue Serie. Die Familienzeitschrift bringt Zeitzeugen der Schweizer Geschichte zusammen, die in unterschiedlichen Positionen bei wichtigen Ereignissen dabei waren. In der ersten Folge geht es um das Swissair-Grounding im Jahr 2001. Die damalige Swissair-Verwaltungsrätin Vreni Spoerry trifft auf die damalige Maître de Cabine Eliane Schnyder