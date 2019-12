Was war, was wird? Wie immer im Dezember sind Rückblicke auf das abgelaufene und Prognosen fürs kommende Jahr derzeit sehr en vogue. Bei Marketing-Entscheidern dürfte die Nachfrage nach Vorhersagen angesichts des stetigen Wandels in dem Berufsfeld besonders gross sein. Schützenhilfe will den mit immer neuen Innovationen konfrontierten Marketern jetzt Lewis bieten. Die Kommunikationsagentur hat sieben Trends identifiziert, die das Jahr 2020 prägen werden und mit denen sich Marketer dringend auseinandersetzen sollten. Ein Marktvolumen von 990 Millionen Euro soll das Influencer-Marketing in der DACH-Region im kommenden Jahr erreichen – das geht aus einer Studie von Goldmedia und dem Influencer-Marketing-Spezialisten Influry hervor. Nicht zuletzt diese Prognose zeigt: Immer mehr Marken setzen auf Werbekooperationen mit Influencern, um sich und ihre Produkte zu präsentieren. Doch eine Zusammenarbeit allein ist noch kein Erfolgsgarant. Damit eine Werbebotschaft auch bei den Followern ankommt, müssen Marken auf mehr achten als nur auf Reichweite und Popularität ihres Werbepartners.