Guten Morgen, eigentlich sollte es heute in diesem Text um die positiven Nachrichten vom Schweizer Werbemarkt gehen. Doch seit heute Nacht erleben wir den Beginn eines Krieges in Europa. In der Ukraine wird gekämpft. Starten Sie trotzdem gut in diesen denkwürdigen Tag mit unseren Nachrichten aus Marketing, Medien und Agenturen.