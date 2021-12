Guten Morgen, es hätte ein Festtag für Yann Sommer sein sollen. Der Schweizer Nationaltorhüter trat gestern zum 306. Pflichtspiel für Borussia Mönchengladbach an. Kein anderer ausländischer Kicker in der Fohlenelf hat mehr Spiele auf den Buckel. Doch statt Blumen gab es Tore. Gegen die Eintracht aus Frankfurt - der Heimatstadt von HORIZONT - verloren die Gladbacher zum vierten Mal in Folge. Drei Mal musste Sommer hinter sich greifen. Dabei dürfte es nur ein schwacher Trost gewesen sein, dass ihm wenigstens der Frankfurter Nati-Teamkollege Djibril Sow keinen Ball ins Netz gelegt hatte. HORIZONT Swiss hat dafür acht News zum Start in den Tag parat.

Die Mediaagenturen in der Schweiz erzielen bei den Werbeauftraggebern die grösste Zufriedenheit, vor den Werbe- und den Digitalagenturen. Das geht aus einer Analyse der Media.Research.Group hervor, die auf der traditionellen Werbemarkt-Studie beruht.Mybuxi will die nachhaltige Mobilität in der Schweiz voranbringen. Die Ruffahrzeuge sind seit 2019 in den vier Pilotregionen in der Agglomeration Bern, im Mittelland in Herzogenbuchsee / Niederönz, im mittleren Emmental rund um die Gemeinden Affoltern i.E. und Heimiswil sowie in der Gotthardregion unterwegs. Im kommenden Jahr soll das Angebot auf die ganze Schweiz ausgedehnt werden. Dafür hat die Marke eine Crowdfunding-Kampagne auf der Plattform wemakeit aufgesetzt