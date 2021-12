Guten Morgen, in wenigen Stunden geht es beim HORIZONT Swiss Digital Talk wieder um ein spannendes Thema. Wer hat eigentlich beim Programmatic Advertising das Sagen: der Mensch oder die Maschine? 90 Minuten lang geht es in Impulsen, Fallbeispielen und Diskussionen Antworten auf diese Frage. Diskutiert wird in der Schweizer Marketingszene in diesen Tagen aber auch ein anderes Thema: Kann, soll und will man die grosse Impfkampagne aufgreifen, die seit einigen Tagen durch Deutschland rollt und bei der mittlerweile weit mehr als 150 Unternehmen und Agenturen ihren Namen oder Claims verändert haben. Noch wird die Debatte leise geführt, aber erste Agenturen und Unternehmen aus der Schweiz sind bereits mit von der Partie, wie eine kleine Recherche in den sozialen Netzwerken gestern Abend gezeigt hat. Welche das sind, erfahren Sie in den News zum Start in den Tag.