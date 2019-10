Die ZHAW präsentierte ihre Studie «Digital Health – Revolution oder Evolution?», die aufzeigt, dass Entscheidungsträger den digitalen Wandel aktiver mitgestalten müssten.Google hat die Datenschutzbestimmungen angepasst und erlaubt den Usern nun ihren Verlauf zu löschen . User können diesen Vorgang in den Optionen selbst durchführen oder einen bestimmten Zeitraum einstellen.179 Arbeiten wurden eingereicht, 47 wurden ausgewählt. In zehn Kategorien hat die Jury Projekte begutachtet und zur Auswahl gestellt, welche am 6. November ausgezeichnet werden. Das ist die Best of Swiss Apps Shortlist Am 3.10. lud die Branding-Agentur MetaDesign zur zehnten Runde ihrer Veranstaltungsreihe Meta Thema. Dieses Mal ging es um die Markenpartnerschaft und wie man sich als Team in einer vernetzten Welt abheben kann.Das Ranking 2019 der führenden Kommunikationsagenturen des Verbands Leading Swiss Agencies zeigt, wie sehr sich viele Agenturen spezialisieren und gleichzeitig breiter aufstellen.Bereits zum sechsten Mal veranstaltet der European Super Angels Club seine europaweiten Pitching-Wettbewerbe. Ausgewählte "SportsTech" Startups treten in nationalen Wettbewerben gegeneinander an.Nach fast fünf Jahren Bauzeit weiht Swatch seinen neuen Hauptsitz in Biel ein – eine der weltweit grössten Holzkonstruktionen aus der Feder des japanischen Stararchitekten Shigeru Ban.Facebook hat eine neue App ins Leben gerufen. Sie heisst "Threads von Instagram" und ist speziell für Nutzer gedacht, die sich mit ihren engsten Freunden in einer privaten Umgebung austauschen wollen.