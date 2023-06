Meta und Apple liefern sich derzeit ein Kopf-an-Kopfrennen mit dem Launch einer neuen Datenbrille. Apple will ein neues Modell am kommenden Montag präsentieren, da musste Meta noch schnell eine Vorstellung für den Herbst ankündigen. Allerdings blieben die Aktivitäten bisher ein kostspieliges Nischengeschäft, urteilt die Fachpresse. Bei Wichtiges&Mehr erfahren Sie die News für das Hauptgeschäft. Heute mit Skopos, Murmuras, Cint und Forsta und der Unstatistik.

in Händler-Apps gewinnen an Bedeutung. Dabei zielen Lidl Plus, Mein dm & Co darauf ab, Kunden im eigenen Ökosystem zu binden. Dashat analysiert, wie Coupons in den beliebtesten Drogerie- und Lebensmittel-Apps ausgespielt und genutzt werden. Um die Daten zu bekommen, haben sie 1.000 deutsche Probanden überzeugt sich seit Januar 2023 eine On-Screen-Technologie zu installieren. Diese liest die Coupons & Feature-Nutzung in den Apps mit. Bei den Drogerie-Apps spielt etwa Mein dm häufiger individualisierte Coupons aus als die Rossmann App, vor allem wenn man sich als Elternteil bei „glückskind“ angemeldet hat. Von Zeit zu Zeit gibt es „Gratis Produkte“ wie Zahncreme, Waschmittel oder Riegel bei beiden Anbietern (ca. 6 Prozent der Produkte). Sowohl bei Rossmann als auch bei dm wurde am häufigsten ein 20 Prozent Discount für Produkte angeboten. Bei den großen Lebensmitteleinzelhändler gibt es, was natürlich auch mit der angespannten Preisstellung im LEH zusammenhängt. Bei Lidl Plus und EDEKA gibt es häufig einen Rabatt von 10 Prozent. Bei etwa 3 Prozent der Produkte gibt es eine Coupon-Aktivierung „gratis dazu“. Die REWE App setzt meist auf „App Deals“ anstatt Rabatt-Angaben in Prozenten (z.B. App Deal 2.99 €!* auf Dr. Oetker La Mia Pinsa...). EDEKA arbeitet am stärksten mit individuellen Coupons, nicht zuletzt, weil sich jeder User bei Genuss+ anmelden muss, um überhaupt Coupons zu erhalten. Murmuras hat noch mehr Infos über die Händler-Apps zusammengetragen. Nein es gibt keine neue Mega-Fusion. Die beidenkooperieren bei der Integration von Technologie, die "Geisterumfragen" oder "Link-Jumper" auszumerzen will. D ies schreibt die Plattform MRWeb. Mit einer direkten Verbindung der Technologien von Cint und Forsta soll die Qualität der Stichprobe verbessert werden. Die Zusammenarbeit ist auch nicht exklusiv, sondern Forsta will diese Technologie langfristig der gesamten Marktforschungsbranche zur Verfügung zu stellen.Dienimmt sich mal wieder die Zahlenblindheit mancher Medien vor. Das bayerische Medium Merkur.de meldete beispielsweise am 21. April, dass sich der Wasserstand des Gardasees halbiert habe – von 99 Zentimetern Mitte März 2022 auf 46 Zentimeter Mitte März 2023. Das klingt beunruhigend. Die Unstatistik klärt auf: Der Gardasee ist an der tiefsten Stelle 346 Meter tief und hat eine Durchschnittstiefe von etwa 135 Metern. In Wirklichkeit ging es um den Pegelstand, der die Höhe des Wasserspiegels über dem Pegelnullpunkt misst. Dieser ist um 53 Zentimeter gesunken.und er schwankt stark von Jahr zu Jahr. „Die Geschichten über den halb leeren Gardasee folgen einem weit verbreiteten Fehler in der Kommunikation“ schreibt Prof. Gerd Gigerenzer in dieser „Unstatistik“. „Eine absolute Veränderung (der Wasserstand im Gardasee ist 53 Zentimeter niedriger) wird unnötigerweise in Prozent kommuniziert (ca. 50 Prozent weniger) und damit, auf die sich die Prozentangabe bezieht“. Es ging eben nicht um das Fassungsvermögen des Gardasees, sondern um den Pegelnullpunkt an der Messlatte. Er warnt weiter: „Viele Medien warnen uns vor Fake-News. Manche produzieren diese allerdings gleich selbst, ohne es zu bemerken.