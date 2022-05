Am 15. Mai 2022 ist Zensus-Stichtag. Elf Millionen Menschen werden in einer Haushaltebefragung zu ihrer Ausbildung, Wohn- und Arbeitssituation befragt. Doch die Volkszählerei – die schon in der Bibel beschrieben wird – hat damit dann ein Ende. Ab 2031 sollen die benötigten Daten so weit wie möglich aus vorhandenen Quellen bezogen werden, dem sogenannten Registerzensus. Wie das Statistische Bundesamt dieses Mammutprojekt meistert und warum der Zensus gleichzeitig hoffnungslos rückständig wie ultramodern ist, beschreibt Dirk Engel für planung&analyse.

#Tüftler in der Sonne

#Klima, Krieg, Corona

Kantar will in der portugiesischen Stadtein globales Technologie- und Innovationszentrum (GTI) bauen. Im ersten Schritt sollen – noch in diesem Jahr – 150 Stellen für Daten- und Softwareingenieure geschaffen werden, in den kommenden vier Jahren soll auf rund 400 Mitarbeitende aufgestockt werden. Alex Cesar, Chief Technology Officer bei Kantar wird das ganze organisieren, um das Wachstum von Kantar sicherzustellen. „Porto ist ein wunderschöner Ort zum Leben und Arbeiten und bietet uns Zugang zu einem wachsenden Pool an technischen Talenten. Das macht Kantar noch attraktiver", sagt er.Eine Überlagerung von diversen Krisen strapaziert die psychische Gesundheit der jungen Generation gewaltig. Das zeigt die Studie „ Jugend in Deutschland “ des Forschers Simon Schnetzer in Zusammenarbeit mit Prof. Klaus Hurrelmann von der Hertie School Berlin, die auch gleich als Buch herausgegeben wird. Insgesamt wurden für die Studie 1.021 junge Menschen befragt. Die Quotierungen für die Repräsentativität wurden vom Institut für Demoskopie Allensbach erstellt. Die Befragung durchgeführt hat Respondi und zwar vom 9. bis 21. März 2021. Neben der empirischen Erhebung führten die Autoren Gruppeninterviews im Rahmen sogenannter Trendtalks durch.

#Kein Cash mehr in der Täsch

Allmählich scheinen sich auch die Deutschen vom Bargeld zu verabschieden. Die Pandemie hat sicher Vorschub geleistet, denn an vielen Kassen wurde man aus Sicherheitsgründen aufgefordert, auf Barzahlung zu verzichten. Die Zahlungssysteme im Einzelhandel 2022 “ zeigt, die Zahl der Käufe mit Karte stieg um über zehn Prozentpunkte auf 72,6 Prozent, im Lebensmittelhandel sogar noch höher. Was ebenfalls auffällt: weniger Einkäufe und höherer Durchschnitts-Bon. Auch das lässt sich wohl durch die Pandemie erklären. Und der LEH wird für die Deutschen immer häufiger zum Bargeldversorger. Statt zur Bank zu gehen, wird Bares neben Bananen und Kaffee im Supermarkt mitgenommen. Jeder zehnte eingenommene Euro wurde auf diese Weise im letzten Jahr wieder an die Kundschaft ausgegeben. Vor zwei Jahren waren es gerade einmal 2,8 Prozent.

#Jeden Tag irgendwas mit Daten

Deutsche Unternehmen galten bei der Verwendung von Daten bislang als Schlusslicht. Doch im Jahr 2022 nicht mehr. Für 63 Prozent der Angestellten ist die Nutzung von Daten für die tägliche Arbeit „essentiell“. Das ergibt eine Studie der Everyday AI-Plattformin Zusammenarbeit mit YouGov , für die insgesamt 2587 Personen in Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Niederlande, Deutschland sowie den Vereinigten Arabischen Emiraten befragt wurden – 506 Personen davon in Deutschland.