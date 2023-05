IMAGO / blickwinkel / McPhoto

Heute vor fünf Jahren ist in der EU die DSGVO in Kraft getreten. Und hat nicht viel Freude gebracht. Eher große Verunsicherung. Doch Bitkom-Präsident Achim Berg fordert auf: „Wir müssen Datenverarbeitungen als Chance verstehen, nicht immer nur als Risiko. Wenn wir fünf Jahre so weitermachen wie zuletzt, schwächen wir unsere Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit.“ In diesem Sinne geht es hier weiter mit einer späten Erkenntnis, Basiswissen, einer Neugründung sowie Studien von mindline engage und Ipsos.

