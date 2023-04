Das von Ernährungs- und Agrarminister Cem Özdemir angestrebte Werbeverbot für Kinder könnte größer ausfallen, als bislang gedacht, schreibt das Handelsblatt. Mehr als 70 Prozent aller Nahrungsmittel könnten von dem Verbot für „ungesunde Lebensmittel“ betroffen sein, sogar Joghurt! Aber was ist „ungesund“? Wir halten es da lieber mit Paracelsus Regel „die Menge macht das Gift“ und halten bei Wichtiges&Mehr News für Sie bereit von: Destatis, Psyma, ECC Köln, Kantar sowie New Work.

Diein Deutschland wird im März 2023 voraussichtlich +7,4 Prozent betragen. Dies meldet das Statistische Bundesamt Anfang des Monats. „Zum Glück nicht mehr zweistellig“ mag mancher Zeitgenosse denken. Aber ein methodischer Hinweis der amtlichen Statistiker hat bislang wenig Beachtung gefunden. Mit dem Berichtsmonat Januar erfolgte die Umstellung des Verbraucherpreisindex auf das Basisjahr 2020 (von der bisherigen Basis 2015). Eine solchewird im Fünf-Jahres-Rhythmus vorgenommen. Auf neuer Basis läge die Teuerungsrate im Jahresdurchschnitt 2022 bei 6,9 Prozent, statt der 7,9 Prozent, die noch mit der Basis von 2015 berechnet wurde. Wie kann das sein? Der Warenkorb mit 700 Gütern und Dienstleistungen – Grundlage für die monatlichen Berechnungen – wurden neu zusammengestellt und gewichtet. Dabei bekamenetwa Nahrungsmitteln und alkoholfreie Getränke ein höheres Gewicht, Milchalternativen wie Soja- oder Reisdrinks wurden neu aufgenommen und der Posten Wohnen wird in der Berechnung geringer gewichtet. Über die Revision informiert ein ausführliches Hintergrundpapier.

#New Work

Woran krankt die? Um diese Frage geht es inkürzlich erschienenem Buch. Lösungsansätze für eine gesündere und gerechtere Arbeitswelt liefert sie gleich mit. Als Redaktionsleiterin von LinkedIn war Weber lange Zeit das Gesicht des Netzwerks in Deutschland. Dann reichte sie die Kündigung ein, setzte sich an den Schreibtisch und verfasste 224 Seiten, die unter folgendem Titel veröffentlicht wurden: „“ Inzwischen gilt Weber als New-Work-Expertin und erläutert hier ihre Guideline. Jetzt lesen!

#Köpfe

wird als Senior Consultant beim auf den Gesundheitsmarkt spezialisierten Marktforschungs- und Beratungsunternehmendas Consulting-Team ergänzen. Neefischer studierte Betriebswirtschaftslehre in Erlangen/Nürnberg und arbeitete über 20 Jahre bei der GfK im Bereich Handelspanelforschung. Im Anschluss war er zwei Jahre als Key Account Manager bei einem Medizintechnikunternehmen. Er wird sich als Panelspezialist um die Weiterentwicklung des Dental-Marktmonitors kümmern.

#Warten auf Chat GPT

Chatbots, die vor allem in Online-Shops eingebaut sind und sich zu jeder Tages- und Nachtzeit als freundliche Helfer melden, werden als nützlich wahrgenommen. Ihre Funktionen seien jedoch ausbaufähig. So das Urteil von Konsumierenden (N=500) beim Trend Check Handel von, einer Tochter des Instituts für Handelsforschung IFH. Die Hälfte der Befragten kennen dialogbasierte Chatbots. Doch genausoviele glauben, die Technologie sei noch nicht ausgereift und knapp 40 Prozent geben an, sich nicht auf die Antworten der Chatbots verlassen zu können. Ob das die neue Generation wie Chat GPT ändern kann? Die Bekanntheit der Technologie ist für die kurze Zeit der Verfügbarkeit schon relativ hoch. Rund jeder zweite Befragte hat schon davon gehört. Unter den 18- bis 29-Jährigen sind es rund 61 Prozent.

#Das Letzte

Auch die evangelische Zeitschriftbeschäftigt sich mit dem Thema Gendern und gibt eine Umfrage bei Kantar in Auftrag. Uns fiel auf, dass sich die Redaktion intensiv mit der Befragung beschäftigt hat. Sie erklärt etwa, was soziale Erwünschtheit ist und problematisiert, dass betrachtete Untergruppen bei der Befragung eine kleinere Stichprobe haben.: „Und haben das Umfrageinstitut KANTAR gebeten, 1004 Menschen zu befragen. Die genaue Zahl ist wichtig für diesen Text, denn nur, wenn viele Menschen befragt werden, wird die Umfrage repräsentativ - und darf den Anspruch erheben, ein echtes Meinungsbild abzubilden.“ Hier fehlt noch ein wenig Input von den Forschern! Ach ja: Unter allen Befragten wollen 32 Prozent nicht gendern.