Ostern genossen, genug genascht? Da kann man sich wieder mit dem Werbeverbot für Süßes und Salziges beschäftigen. Die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie hat gegen die Pläne des Gesundheitsministeriums nun eine Kampagne unter dem Motto „Lieber mündig“ gestartet. Bei uns finden Sie News von GfK, BVM, GVM, Thinktanks Good Food Institute und aus Österreich.

#Köpfe

#Marktforschung hat Einfluss

tritt die Nachfolge von Heiko Gothe als Geschäftsführer beimr an. Gothe hatte den BVM zum Jahresende 2022 verlassen. Herweg blicke auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in Führungspositionen von GmbHs, Agenturen, Verbänden und Start-Ups zurück. In seiner letzten Position war er Geschäftsführer einer Service GmbH für den Bund der Steuerzahler, wo er unter anderem die digitale Transformation des Verbandes gesteuert hat. Zu seinen weiteren Stationen gehören die Geschäftsführung einer Digital-Agentur mit Schwerpunkt datengetriebenes Marketing sowie leitende Sales und Marketingpositionen bei Axel Springer und Pro7-Sat.1 Media. Herweg wird im Verband für die Akquise neuer Mitglieder, die Entwicklung von Services für die Mitglieder sowie die Weiterentwicklung der digitalen Verbandskommunikation und Automatisierung von Verwaltungsprozessen verantwortlich sein.Für die einen mag es nur eine Spielerei mit Zahlen sein, andere wissen aber genau, welchen Einfluss Marktforschung auf Unternehmen und Politik haben kann. Zu Tage tritt dies häufig bei Pannen oder Fehlern. Die Plattform Getränke-News weist auf einen solchen Vorgang hin. DiembH (GVM) habe eine Berechnung zur Anzahl sogenannter Individualflaschen im Markt gegenüber dem Umweltbundesamt korrigiert, heißt es dort. Der Newskanal bezieht sich dabei auf den Deutschen Brauer Bund (DBB), dem eine solche Mitteilung vorliegen soll.sind Mehrwegflaschen, die etwa Brauereien und andere Getränkehersteller mit einer speziellen Prägung versehen. So können sie dann nur noch von diesem Unternehmen genutzt und befüllt werden und fließen nicht in den allgemeinen Pool von Mehrwegflaschen für Bier ein bzw. müssen mühsam aussortiert und leer zur Brauerei zurückgeschickt werden. Dieser Trend zur Individualisierung ist aus Marketing-Aspekten nachvollziehbar, gut für die Umwelt ist er sicher nicht, weshalb es auch schon gegenläufige Tendenzen gibt, wie die Gründung der Gesellschaft für Mehrweg-Management ( GeMeMa ) von vier großen Brauereien. Ob es sich lohnt, in die eine oder andere Richtung zu investieren, hängt sicherlich von der Marktdurchdringung dieser Individualflaschen ab. Die GVM hatte den Anteil der Individualflaschen bei Bier für das Jahr 2017 auf 42 Prozent und in einer Prognose für das Jahr 2022 sogar auf 49 Prozent geschätzt. Diese Zahl findet sich auch in einem Bericht des Umweltbundesamtes , indem der Marktforscher allein 92-mal erwähnt wird. Dem Deutschen Brauer-Bund (DBB) kam die Zahl schon länger als zu hoch gegriffen vor, er habe mehrmals darauf hingewiesen, dass der Anteil bei 22 bis 23 Prozent liege, schreiben die Getränke News.habe die GVM ihre umstrittene Studie überprüft und dabei sei „aufgefallen, dass der Anteil der Individualflaschen am Bierverbrauch bereits 2019 unter 30 Prozent gelegen haben muss“, heißt es in einer Stellungnahme der Mainzer Marktforscher an das Umweltbundesamt, die die Getränke-News zitieren. Der Anteil liege vielmehr bei 20 bis 25 Prozent. Derzeit sind in Deutschland bis zu vier Milliarden wiederbefüllbare Glasflaschen der Brauereien im Umlauf, davon ca. 80 Prozent Standard-Poolflaschen, die von jeder der bundesweit 1.500 Brauereien und auch jedem anderen Abfüller genutzt werden können. „Die Brauer erfüllen und übertreffen damit als einzige Branche die gesetzlich angestrebte Mehrwegquote des deutschen Verpackungsgesetzes, die bei 70 Prozent liegt“, ergänzt die Getränke-Fachzeitschrift.

#Sperrung grundsätzlich möglich

#Preisschraube

Kein Tag vergeht ohne dutzende, ach hunderte Artikel zu, Erfahrungsberichte, Spekulationen, Warnungen. Italien hat als erstes Land in Europa Chat GPT gesperrt – aus datenschutzrechtlichen Bedenken und da es keine adäquaten Filter oder Sperren für Kinder gebe. Das Handelsblatt hatte beim deutschennachgefragt, ob eine Sperrung auch hierzulande denkbar wäre. „Grundsätzlich möglich“, so die Antwort aus der Behörde. Die Entscheidung liege allerdings bei den Datenschutzbehörden der Bundesländer. Diese haben sich aus aktuellem Anlass getroffen. „Die Task-Force KI der Datenschutzkonferenz hat das Thema übernommen“, hieß es im Anschluss. Also schnell weiter testen!Um die Preisgestaltung im E-Commerce zu optimieren, arbeitet die GfK mit Minderest, einem Experten für Preisgestaltung, zusammen. Minderest ist dabei in der Lage granulare Informationen über Preise, Sonderangebote und Verfügbarkeit zu erheben. Unternehmen können diese Informationen nutzen, um ihre Preise manuell oder innerhalb zuvor definierter Parameter automatische anzupassen.