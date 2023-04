Die Kreislauf-Flasche und Günther Jauch sehen wir aktuell auf allen Kanälen. Jetzt zeigt Bonprix, dass es auch in der Mode funktionieren kann und präsentiert seine erste Circular Collection. Dabei stehen neben nachhaltigeren Materialien Recyclingfähigkeit und Langlebigkeit im Mittelpunkt. Es geht doch! Mit Nachrichten von Ipsos, Mindline, Rheingold Institut, Bellwether und Facit Research wünschen wir ein schönes Wochenende.

#Das wird trotzdem gut

meldet für das erste Quartal einenvon 2,9 Prozent auf 532 Millionen Euro. Das wurde so erwartet, da große Aufträge im Zusammenhang mit der Covid-Pandemie im März 2022 ausgelaufen waren. Zum anderen gab es im Vergleichszeitraum vermehrt Aufträge, die auf die Erholung nach der Pandemie zurückzuführen sind, insbesondere in Nord- und Südamerika, heißt es in einem Pressebericht. Zusätzlich erklärt Ipsos den Geschäftsverlauf durch die, die einige Kunden vor allem in den Vereinigten Staaten zu einer abwartenden Haltung veranlasst habe. Der Aufschwung in China nach der Abschaffung der Null-Covid-Politik habe zu einer starken Verzögerung zwischen Auftragsbestand und Umsatz geführt. Die Umsätze sanken dort in Q1 um 3,9 Prozent, während der Auftragsbestand zwischen Januar und März um mehr als 13 Prozent wuchs. Aus diesen Gründen rechnet Ipsos trotz des schwachen ersten Quartals

#Longread: „Spare in der Zeit, dann hast Du in der Not“

Ob dieses altbekannte Sprichwort auch in Zeiten multipler Krisen gilt, hat dieGmbH mit Sitz in Nürnberg interessiert. Jürgen Breitinger, seit August 2021 Geschäftsführer des Unternehmens, wollte genauer wissen, was, der Banken und Versicherungen, bedeuten kann. Wie wirken sich die aktuellen Krisen auf Verbraucher aus? Welche Rolle spielt das Vertrauen in die Anbieter? Welche Anbieter genießen besonderes Vertrauen? Wo kann man als Unternehmen anknüpfen, um sich Vertrauen in der Krise zu erarbeiten? Die Ergebnisse sind hier nachzulesen.

#Köpfe

(67), Managing Partner beim Kölner Rheingold Institut scheidet aus dem operativen Geschäft aus, bleibt dem Institut jedoch in beratender Funktion erhalten. Der Psychologe war seit 1988 Geschäftsführer und erforschte vor allem die Auswirkungen der digitalen Medien und auf den Alltag sowie der Psychologie des Konsums von Lebensmitteln. Sein Spezialgebiet ist Bier. Hier war er auch als Autor für planung&analyse tätig. „Er vereint wissenschaftliche Brillanz mit einem herrlichen Humor, der ja gerade in der morphologischen Wirkungsforschung eine große Rolle spielt“, sagt Stephan Grünewald, Gründer des Rheingold Instituts, zum Abschied.wird Mitglied der Geschäftsleitung und verjüngt das Führungs-Team des Rheingold Instituts. Der Psychologe ist seit 2016 dort tätig und forscht national und international schwerpunktmäßig in der Getränkebranche sowie in den Bereichen Pharma, Politik und Bauen/Wohnen.und(gemeinsam mit dem Managing Partner) werden zudem drei neu geschaffene Fokus Units führen und somit die Führungsebene des Instituts personell verjüngen.

#Ausgaben in UK rückläufig

Laut dem jüngsten Bellwether-Bericht des Institute of Practitioners in Advertising (IPA) sind dieim ersten Quartal 2023 um netto 3,2 Prozent gesunken. Dem Bericht zufolge haben 8,2 Prozent der Unternehmen ihre Ausgaben für Marktforschung erhöht, während 11,4 Prozent ihre Forschungsbudgets gekürzt haben, was denbedeutet. Die gesamten Marketing-Budgets der Unternehmen in UK sind hingegen laut Bellwether steigend.

#Interesse groß – Wissen gering

Deutschland könnte einer der weltweit größtenwerden. Dafür bringen sich bereits zahlreiche Anbieter in Stellung. Wie die Stimmung der Deutschen zu dieser geplanten Legalisierung aktuell aussieht und sich in Zukunft verändern wird, fängt derdes Marktforschungsinstituts Facit Research und Cannabis Systems, eine Tochter der Wefra Life Gruppe, ein. Seit Ende Februar werden monatlich rund 1.000 Personen in Deutschland zwischen 16 und 64 Jahren zu Einstellung und Wissensstand befragt. Bislang ist das Wissen erstaunlich gering. Amwird die Studie auf der CannabisCon der dfv Conference Group vorgestellt.

#Das Letzte

2016 ging die HABA Digitalwerkstatt an den Start. Kinder, Familien und pädagogisches Fachpersonal sollten praktische Erfahrungen mit digitalen Technologien sammeln können und so digitale Kompetenz aufgebaut werden. Nun gibt die HABA Family Group das ambitionierte Projekt „nach sorgfältigerund der langfristigen Tragfähigkeit des Programms“ auf. Ja, die Bildungslandschaft gibt uns diese Woche wirklich zu denken.