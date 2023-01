#Neuer Name

Die Fritz Classen GmbH heißt seit dem 1.1.2023 Uranos GmbH. Dahinter steckt einedes Unternehmens mit dem Plan, zum führenden Daten-Anbieter fürzu werden. Neben den bisherigen Geschäftsführern Björn Welzel und Jonas Michels ist Carina Frisch neu im Gründerteam. Am 14. Februar können Sie das neue Unternehmen außerdem direkt bei planung&analyse kennenlernen im Online-Seminar „Wie Micromilieuforschung den gesellschaftlichen Wandel entschlüsselt!“.

#Diskriminierung bei der Jobsuche

32 Prozent der befragten Bewerber haben während eines Bewerbungsverfahrens im vergangenen Jahr Diskriminierung erlebt. Dabei ist dieaufgrund desdie häufigste Nennung (31 Prozent), gefolgt von Diskriminierung aufgrund des(26 Prozent). Das zeigt eine Studie der Such- und Vergleichsplattform für Unternehmenssoftware, GetApp . Die Studie untersucht, welche Erfahrungen Kandidaten in Bewerbungsverfahren in den letzten zwölf Monaten gemacht haben und welches ihre Erwartungen an eine Arbeitsstelle und den Rekrutierungsprozess sind. Derist Flexibilität. Für mehr als die Hälfte (54 Prozent) der Teilnehmenden ist die Möglichkeit, sich die eigene Zeit flexibel einteilen zu können, ausschlaggebend dafür, ob sie sich überhaupt auf eine Stelle bewerben. Die Daten für die Studie wurden im September 2022 über eine Online-Umfrage von GetApp durchgeführt. In dem Rahmen wurden n=358 Personen befragt, mit den Eigenschaften, im letzten Jahr einen Einstellungsprozess durchlaufen zu haben, in einem Alter zwischen 18 und 65 Jahre alt zu sein, bereits in Vollzeit oder Teilzeit und in einem Unternehmen mit 2 bis 250 Mitarbeitern zu arbeiten.