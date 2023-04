Fast einen ganzen Tag pro Monat – 23 Stunden und 28 Minuten – verbrachte der durchschnittliche User 2022 auf TikTok und damit fast vier Stunden mehr als 2021. Die YouTuber folgen dicht auf mit 23 Stunden und neun Minuten sowie Facebook mit 19 Stunden und 43 Minuten (Atlas VPN). So freuen wir uns, dass Sie noch ein bisschen Zeit für Branchennews von Nielsen IQ, GfK, PRS IN VIVO, Esomar, Ipsos, HS Pforzheim und Generative AI übrig haben.

#Flickenteppich von Vorschriften

Esomar hat im April-Update auf ein Dokument verwiesen, welches es Forschern erleichtern soll, einenzu bekommen. Insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, die nicht immer Zugang zu erstklassiger Rechtsberatung haben, könne es kompliziert sein, ein Compliance-Programm zu entwickeln, das den verschiedenen Anforderungen weltweit gerecht wird. Esomar hat eine Checkliste und ein umfangreiches Dokument erstellt, das auch Nichtmitglieder herunterladen können.

#Last Call

Morgen,, ist es soweit! Thomas Deneke von PRS IN VIVO erklärt auf dem DID zwischen 11 und 12 Uhr, wie man mitundentwickeln kann. Jetzt noch kostenfrei anmelden!

#Nachhaltigkeit

Sechs von zehn Befragten (59 Prozent) geben in Deutschland an, besorgt über die bereits jetzt in Deutschland zu beobachtendenzu sein, im weltweiten Durchschnitt sind es 68 Prozent. Das ist eine Aussage, die Ipsos aus eineram 22. Mai zieht und stellt zudem einen Überblick über zahlreiche Studien zum Thema Nachhaltigkeit vor. Dort werden unter anderem fünf Guidelines für ESG-Initiativen vorgestellt.

#Auf der Suche nach innovativen Lösungen

FFIND verstärkt mit Markus Albrecht als neuem Niederlassungsleiter für Deutschland die Teamstruktur am Standort Frankfurt. Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Branche bringt Albrecht ein tiefes Fachwissen mit und wird sich auf das wachsende FFIND-Business konzentrieren, das sich durch eine starkeauszeichnet. Was noch geplant ist, lesen Sie hier.

#Köpfe

wird von der Hochschule Pforzheim mit der Verdienstmedaille geehrt. Diese Ehrung wurde zuvor erst zwei Mal ausgesprochen. Wehner habe sich „vom ersten Tag anfür das Wohl unserer Hochschule eingesetzt“, fasste Prof. Gabriele Naderer als Laudatorin das Wirken der Kollegin zusammen und sie habe dafür gesorgt, dass der Studiengang Marktforschung und Konsumentenpsychologie sich „wie ein Phoenix aus der Asche“ erhoben habe. Eine weitere Laudatio hielt Wehners ehemalige Studentin Kerstin Klär, die sagte, Wehner „hat sich nie in den Elfenbeinturm der Hochschule zurückgezogen und ‚von oben‘ gelehrt, sondern sie war, nah dran an den Bedürfnissen der Studierenden.“ Christa Wehner wurde 1995 an die Hochschule berufen und leitete mehr als 20 Jahre den Studiengang. Seit 2004 engagiert sie sich zudem als wissenschaftliche Leiterin des Studium Generale. Wehner ist auch Mitglied der Jury für den planung&analyse Newcomer in der Marktforschung.

#Das Letzte

