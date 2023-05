Wie versprochen, kommen wir heute noch einmal kurz auf das Samstagsspektakel zurück: Der Branchendienst quotenmeter.de meldet, dass 6,96 Millionen Menschen die Krönung von CRIII auf ARD, Sat1 und RTL verfolgt haben. Bei der BBC waren mehr als 14 Millionen Zuschauer beim Krönungsmoment dabei. Nur so zum Vergleich: Den gestrigen Tatort mit Axel Milberg als Klaus Borowski schauten 8,67 Millionen Zuschauer. Wir starten mit News von Oculid, GfK, NIQ, Ipsos, Harris Interactive / Toluna, Savanta, Institut der Deutschen Wirtschaft und Alibaba in die neue Woche.

#Viel los in der Branche

Am vergangenen Freitag war ein aufregender und herausfordernder Tag für uns bei planung&analyse.: Am Morgen die Meldung „“. Wir wussten es schon seit ein paar Wochen, doch das börsennotierte schwedische Unternehmen Tobii bat um Stillschweigen bis zum Tag X. Ein bisschen traurig ist es schon, dass Antje Venjakob und ihr Team von Oculid, das auch von planung&analyse mit dem Newcomer in der Marktforschung ausgezeichnet wurde, verkaufen mussten. Aber die Technik bleibt innerhalb von Tobii erhalten, alle Kunden haben weiter Zugang und es ist faszinierend zu sehen, was man mit Eye-Tracking alles sonst noch machen kann. Wer die Meldung verpasst hat, hier der Link zu dem Beitrag.

Dann am späten Nachmittag ein, zwei Hinweise: Da tut sich wieder etwas bei dem geplanten. Da hatte p&a schon zweimal aus erster Hand berichtet. Jetzt wieder eine Wendung, wie immer Freitagnachmittags! Das EU-Kartellamt stellt harte Bedingungen an die Fusion der beiden Marktforscher: Das Consumer-Panel der GfK soll verkauft werden. Das ist ein Hammer. Vor allem für alle Kunden aus der Konsumgüterindustrie. Hier die ganze Geschichte.

Und dann war da noch dasSehr nettes Gespräch im Hamburger Büro, viele heiße Themen angesprochen. Aber auf das geschriebene Interview müssen Sie noch ein bisschen warten. Sorry.

#Last Call

Künstliche Intelligenz hat sich in vielen Lebens- und Wirtschaftsbereichen als außerordentlich leistungsstark erwiesen.Morgen, amfindet der Deeper Insights Day mit Harris Interactive / Toluna statt. Dr. Orhan Kocyigit und Frank Drewes werden anhand einer Kundenzufriedenheitsbefragung mit mehr als 60.000 Teilnahmen die Leistungsfähigkeit unterschiedlicher Verfahren bei unterschiedlichen Stichprobengrößen überprüfen.

#God save … or not my King

Die Hälfte der britischen Erwachsenen gaben an, sich für die Krönung zu interessieren, wobei sich nur ein Fünftel als „sehr interessiert“ bezeichnet. Das ergab eine Umfrage, die das britische Institut Savanta im Auftrag des Fernsehsenders CNN mit n=2,093 Briten ab 18 Jahren Ende März durchgeführt hat. Immeräußern jedochgegenüber einer Institution, die ihrer Meinung nach keine Bedeutung für ihr Leben hat. Nur 31 Prozent der unter 35-Jährigen gaben an, dass sie die Zeremonie verfolgen wollen.

#Optimismus

Deutsche Unternehmen blicken deutlich optimistischer auf das laufende Jahr als noch Ende 2022. Dies erfuhr das Institut der Deutschen Wirtschaft in einer Befragung von 2.327 Unternehmen. Während im Herbst 39 Prozent der befragten Firmen einen Geschäftsrückgang für 2023 erwarteten, waren es im März und April 2023 nur noch 26 Prozent. Dagegen gehen nunaus, im Spätherbst waren es nur 26 Prozent. Das bringe auch: Mehr als jedes dritte Unternehmen will mehr Mitarbeiter einstellen als im Vorjahr, nur 24 Prozent planen damit, Stellen abzubauen.

#Das Letzte

Es ist bekannt, dass der neue englische König schon seit Jahrzehnten fürplädiert. Zu seiner Krönung hat er jetzt die Handschuhe seines Großvaters getragen. Sie wurden 1937 von der Firma Dents hergestellt. Das 250 Jahre alte britische Unternehmen nutzt den Glamour geschickt und informiert über seine Pläne in Asien, schreibt der Alibaba-Newsletter Alizilia . Dort seien laut einer Umfrage von Bain & Co rund 90 Prozent der Konsumierenden