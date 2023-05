Ein erster Blick auf das Cover von planung&analyse Heft 2/2023

Nach einem langen, sonnigen Pfingsten wünschen wir Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Wir werden heute unser Heft 2 von planung&analyse abschließen mit Insights und Infos rund um das Thema Nachwuchs. Dies wird ein Heft der anderen Art mit vielen Stimmen aus der Branche. Freuen Sie sich schon jetzt auf den Erscheinungstermin am 15. Juni. Wir starten heute in Wichtiges&Mehr mit News von rc - research & consulting, management consult, Krämer Marktforschung, EarsandEyes und dem Recht auf Reparatur.

Dieist seit Anfang Mai Teil der mac Holding GmbH, zu der bereits die management consult Dr. Eisele & Dr. Noll GmbH gehört. Das gibt das Bielefelder Unternehmen bekannt. Die bisherigen geschäftsführenden Gesellschafter von rc – research & consulting, Katrin Brüggemann-Helmold, Dirk Helmold und Ingo Sander, bilden auch weiter die Geschäftsführung von rc und sorgen am Standort Bielefeld für Kontinuität, heißt es in einer Mitteilung. Das Mannheimer Full-Service-Unternehmen management consult wird unter anderem von Hannes Wölfer und Stefan Seng als geschäftsführende Mitgesellschafter geführt. Gründer Jürgen Eisele hatte seine Anteile verkauft und ist in den Beirat des Unternehmens gewechselt ( wir berichteten ). Eine Anteilsmehrheit von management consult liegt nun bei, die bereits beim Mannheimer Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Spiegel Institut engagiert sind. Das Institut rc - research & consulting war zuvor 20 Jahre in Bielefeld international in der Marktforschung und Beratung tätig und hat vor allem Expertise in den Branchen Mobility, Health Care, Energie, Industry und Retail. Das Institut management consult sieht seine Expertise in den Branchen Energie, Tourismus, Automobil, Tech, Retail und FMCG.

Seit rund 20 Jahren bewegt die deutsche Marktforschung eine Diskussion, die bis heute nicht letztendlich geklärt ist: Braucht es theoretische Grundlagen aus den verschiedenen Sozialwissenschaften, umzu betreiben? Oder reichen Erfahrung, gesunder Menschenverstand, Einfühlungsvermögen und ein kompetenter Umgang mit der „Toolbox“ der qualitativen Marktforschung, um erfolgreich auf Insights-Jagd gehen zu können?und bis vor kurzem Geschäftsführer von ISM Global Dynamics, jetzt Head of Strategy bei Bonsai Research, schaut sich die Diskussion aus heutiger Perspektive an.