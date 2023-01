In der Schweiz leben rundmännliche und weiblicheim Alter von 15 bis 79 Jahren, wobei die Hälfte davon mehrmals die Woche oder täglich zum Videospiel greift. Die Schweizer Gamer ticken und zocken aber nicht alle gleich, sondern lassen sich ineinteilen: Competitor, Companion, Explorer, Laid Back, Seeker und Time Filler. Der Explorer etwa ist ein sehr leidenschaftlicher Gamer, der in faszinierende Geschichten eintauchen und Spielwelten entdecken will – dafür spielt er im Durchschnitt 10,5 Stunden pro Woche. Bei derstehen Entspannung (12 Prozent), zweitens Abschalten (10 Prozent) und drittens strategische Herausforderungen (9 Prozent) im Vordergrund. Für die Studie von LINK in Zusammenarbeit mit der Esports und Gaming Agentur MYI Entertainment wurden im Oktober 2022 1.025 Personen aus dem LINK-Panel befragt, die mindestens einmal im Jahr Videospiele spielen. Ein spannendes Dashboard ist hier einsehbar.

#Unter dem Mikroskop betrachten

Mc Kinsey hat die Welt in mehr als 40.000 Mikroregionen unterteilt , um einenzu ermöglichen. Diese verpixelte Version der Welt wurde unter Verwendung von Nachtsatellitenbildern und mit modernsten statistischen Techniken erstellt. Betrachtet werden Kriterien der menschlichenundsowie derüber die letzten 20 Jahre. Mit dieser Fülle an Daten können Vergleiche zwischen Regionen hergestellt werden und es wird deutlich, dass die Welt viel komplexer ist als die herkömmliche Sicht auf Länder suggeriert. Beispiel: Die indische Stadt Mapusa in der Region Goa und die portugiesische Stadt Porto haben beide ein BIP pro Kopf von 33.000 US-Dollar (2019). Mapusa liegt damit weit über dem Landesdurchschnitt, Porto leicht darunter.

#Kommunikation

Das Healthcare-Team beibegrüßtals neuen Senior Consultant. Er kommt vom Medizintechnikunternehmen Ottobock, wo er unter anderem die CEO- und interne Kommunikation mitverantwortete. Seine berufliche Laufbahn begann er nach den Studiengängen European Studies und Public Policy in Maastricht, Rennes und Berlin in der internationalen Healthcare Practice der Kommunikationsagentur Weber Shandwick. Bei Instinctif wird er den Bereich Healthcare in Deutschland mit den Schwerpunktenweiterentwickeln.

#Das Letzte

Ohne Bargeld leben? Zumindest Kunden von Gravis, dem Apple-Händler der freenet AG , können ihr: in allen Stores wird jetzt ausschließlich bargeldlos, also per Kredit- und Debitkarte, mobil, digitalen Wallets oder per Gravis Abo gezahlt. Die Gravis-Kunden gelten als besonders technik-affin und im neuen Storekonzept gibt es auch keine Kassentresen im herkömmlichen Sinn mehr. Stattdessen kommenzum Einsatz, die sich auch an die Customer Journey im Store anpassen und an denen Kunden bezahlen können. Weiter heißt es, dass nebender Verzicht auf Bargeld für die Mitarbeitenden weniger Zeitaufwand und mehr, etwa in Hinblick auf Falschgeld und den täglichen Transport von Bargeld zur Bank, bedeute.