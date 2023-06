Wird Schloss Neuschwanstein zum Unesco Weltkulturerbe?

Eigentlich erstaunlich - Schloss Neuschwanstein gehört bisher nicht zum Unesco Weltkulturerbe. Und auch nicht Schloss Herrenchiemsee oder Schloss Linderhof. Das soll sich aber ändern. Im Februar 2024 wird die Bewerbung an die Kommission übergeben. Möglich ist das jetzt auch, da sich ein Bürgerentscheid positiv dafür aussprach, wie der Bayerische Rundfunk berichtet. Hier geht es jetzt weiter mit Nachrichten vom Lebensmittelverband Deutschland, BVM, Human8, GMO, moweb und PEW.

#Werbung für Süßes

Gibt es einen kausalen Zusammenhang zwischen der Werbeexposition von Kindern und ihrem Übergewicht? Diese Frage ist relevant für das geplante Werbeverbot von Bundesminister Cem Özdemir. Der, ein Zusammenschluss von Lobbyverbänden der Lebensmittelbranche „Vom Acker bis Teller“, hat einin Auftrag gegeben, das in diversen zitierten Studien keinen kausalen Beleg für diesen Zusammenhang finden konnte. Es wurde erstellt von den Statistik-Profis(Geschäftsführerin STAT-UP) und, ehemals Technische Universität Dortmund. Beide veröffentlichen auch die Unstatistik des Monats. Krämer schreibt: „. Sämtliche von uns untersuchten Studien beruhen auf zweifelhaften Annahmen, sind oft methodisch schwach und von fragwürdiger Qualität – oder haben einen ganz anderen Forschungsgegenstand.“ Bemängelt wird unter anderem eine zu geringe Stichprobengröße und Dauer der Untersuchung sowie selektives Reporting der Ergebnisse. Die Kehrseite dieser Erkenntnisse ist allerdings auch:

#Boote, Brücken und Bojen

In der vergangenen Woche tagte derin der Frankfurter Nationalbibliothek. Daswar:. Die Aufgabe von Marktforschern sei es nicht, diese zu vergrößern, sondern die Boote, Brücken und Bojen bereitzustellen, um in ihr nicht unterzugehen, war die Message. Daslieferte dazu viele Beispiele, aber auch kritische und konstruktive Impulse. planung&analyse war mit dabei.

#Deeper Insights Day

Wie(ehemals InSites Consulting) funktioniert, wird, Co-founder & Managing Partner, auf dem Deeper Insights Day amvorstellen. Im Interview gibt er einen kleinen Einblick, was die Teilnehmenden erwarten können: Identifiziert wurden vier I’s des Impacts - Intentional, Interdependence, Imaginative und Inspiration.

#Plattform für mobile Spiele

Der asiatische Panelanbieter GMO Research aus Japan hat sich mit der PlaytestCloud GmbH (PTC) zusammengeschlossen, einem Anbieter einer Remote-Playtesting- und Spiele-Nutzerforschungsplattform mit Sitz in Berlin. Diesesollermöglichen. Durch diese Zusammenarbeit möchte GMO Research die Entwicklung seines Online-DIY-Testservices für Handyspiele auf dem asiatischen Markt vorantreiben.

#Inflation

Die Marktforscher von moweb research haben n=1.000 Personen aus ganz Deutschland zu den derzeit hohenbefragt. In allen sozialen Schichten und Altersgruppen spürt demnach eine große Mehrheit von 88 Prozent die Geldentwertung deutlich oder zumindest moderat bis in ihren Alltag hinein. 30 Prozent der Bürger müssen derzeit beim täglichen Einkauf auf etwas. 53 Prozent aller 18- bis 29-Jährigen mussten inflationsbedingt ihreoder einen weiteren Job annehmen. Für über 66-Jährige trifft dies nur auf 14 Prozent zu. 71 Prozent aller Rentner sehen dennoch ihre eigene Generation als am stärksten betroffen. 84 Prozent sind der Meinung, dass die extremen oder zumindest überdurchschnittlichen Inflationsraten uns noch über Jahre begleiten werden.

#Das Letzte

Dieist derzeit weltweit in 30 Ländern möglich. Die Niederlande waren 2001 das Vorbild. Das PEW Research Center aus den USA hat einen Überblick dazu erstellt . Das Institut hat auch gefragt wie die Einstellung der Bevölkerung zu dieser Institution ist. Unter den untersuchten Ländern kommt dieaus Schweden. Hier sagen 92 Prozent der erwachsenen Befragten, sie seien „somewhat in favor“ oder „strong in favor“. Diestammen aus Nigeria, wo es nur zwei Prozent Zustimmung gibt. In Deutschland konnten sich 80 Prozent der Befragten mit einer Hochzeit unter gleichgeschlechtlichen Personen anfreunden.