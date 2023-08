IMAGO / AAP

Aus für die Nationalmannschaft der Frauen bei der WM in Australien

Das ist bitter. Die Frauenelf ist bei der Fußball-WM in Australien in der Vorrunde ausgeschieden. Wie die Männer vor einem halben Jahr in Katar. Dafür haben die Damen im Sprint der UCI Cycling World Championships 2023 in Glasgow gewonnen. Mit oder ohne Sport wünschen wir ein erholsames Wochenende. Zuerst aber bitte lesen: Wichtiges& Mehr mit einer Studie des Umweltbundesamtes, einer Erhebung der Bertelsmannstiftung, unseren meistgelesenen Beiträgen der vergangenen Wochen von Rheingold Institut, Forsta und Cint, Go2Market und einem Hörtipp zum Shoppen.

#Gründlich oder aktuell? Es gibt hunderte Studien über das Umwelt- und Klimabewusstsein der Bevölkerung und zur Bereitschaft zu nachhaltigem Handeln, jetzt hat auch das Umweltbundesamt eine Studie veröffentlicht. Sorgfältig durchgeführt: erst drei Fokusgruppen zur Sondierung der Gespräche, dann eine Online-Befragung mit N=2.073 Personen ab 14 Jahren mit dem (offline rekrutierten) forsa.omninet Panel und dann nochmal 2 Fokusgruppen. Das Ergebnis: 91 Prozent der Befragten unterstützen das Vorhaben, die deutsche Wirtschaft umwelt- und klimafreundlich umzubauen, die Bereitschaft selbst Opfer zu bringen, ist hingegen gering. Leserinnen und Leser von Wichtiges&Mehr kennen das. Natürlich gibt es noch mehr Ergebnisse in dieser Untersuchung. Hier nachzulesen Allerdings I: Die Erhebung wurde im Frühsommer 2022 durchgeführt. Die Stimmung ist also ein Jahr alt. Weder Heizungsdebatte noch Klimakleber oder AfD-Aufschwung sind dabei berücksichtig. Ein Tatbestand, den eine ZDF-Journalistin zu einem kritischen Kommentar veranlasste: Was man da präsentiert bekomme, sei „von der Qualität: Wasser ist nass", schreibt Kristina Hoffmann. Und noch dazu habe diese Banalität 558.639,61 Euro öffentliche Gelder gekostet. Gut aufgepasst, Datenkompetenz! Allerdings II: Die Erhebung „mittels repräsentativer Bevölkerungsumfragen" wird seit 1996 im Zweijahresrhythmus durchgeführt, um zu ermitteln, wie sich Umweltbewusstsein und Umweltverhalten der Menschen in Deutschland entwickeln. Auch das ist sinnvoll. Was also hätte das Umweltbundesamt anders machen können? Antwort gerne auf LinkedIn (mit oder ohne Spaß-Abstimmung)