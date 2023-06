IMAGO / Pacific Press Agency / Mercedes Menendez

Hier eine Fronleichnam-Impression aus Spanien (2022): In La Orotawa wurde ein 800 qm großer Teppich aus etwa 400 Kilo Sand und mit über 8.000 Blumen gelegt.

Für alle in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen sowie Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland besteht mit Fronleichnam und dem folgenden Brückentag die Chance auf ein schönes langes Wochenende. Was uns insgesamt einmal auf die Verteilung der gesetzliche Feiertage im Land blicken lässt: In drei Bundesländern sind es zwölf, in sechs elf und in den restlichen zehn gesetzliche Feiertage. In Wichtiges&mehr haben wir heute Nachrichten von Horizon, Splendid Research, Philip Morris, YouGov für Sie zusammengestellt.

#Gut beraten Horizon, ein SaaS-Unternehmen für den B2B-Bereich, das die Nachfrage und Preisakzeptanz für Produkte herausfinden will, bevor sie überhaupt existieren, holt Jochen Eckert als wissenschaftlichen Beirat an Bord. Eckert ist Professor für Quantitatives Marketing und Data Science an der Wiesbaden Business School - Hochschule RheinMain. #Schon gebucht? Haben Sie schon Pläne für den Sommerurlaub? Laut einer Befragung von YouGov gab Ende April jeder Zweite an, einen Urlaub zu planen, 22 Prozent von ihnen sagen aber, noch keine Buchung dafür vorgenommen zu haben. YouGov nennt diese Zielgruppe die „Spontane Sommerurlaubs-Bucher" und vergleicht sie mit der Gesamtbevölkerung. 55 Prozent der spontanen Sommerurlaubs-Buchers sind männlich (vs. 49 Prozent der Gesamtbevölkerung), 20 Prozent sind zwischen 25 und 34 Jahre alt (vs. 15 Prozent). Sie sind signifikant häufiger berufstätig (62 vs. 55 Prozent) und haben häufiger einen Universitäts- oder Fachhochschulabschluss (38 vs. 30 Prozent). 43 Prozent wohnen in einem städtischen Umfeld (vs. 38 Prozent), und 27 Prozent von ihnen sind Eltern oder Erziehungsberechtigte von Kindern im schulpflichtigen Alter (vs. 19 Prozent der deutschen Gesamtbevölkerung). YouGov nutzte für die Analyse die Daten von YouGov Profiles. Die beliebtesten Reiseziele dieser Spezies sind übrigens: Österreich, Italien und Schweden.