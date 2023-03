Fernsehen ist nicht mehr die erste Wahl, wenn es um die Mediennutzung geht: Schaut man auch die Reichweite, so ist das lineare Fernsehen (82 Prozent) hinter Onlinevideo (87 Prozent) und -musik (85 Prozent) – Download und Streaming – zurückgefallen. Und Podcast-Liebhaber werden immer mehr: Waren es 2019 noch 18 Prozent, sind es laut Statista 2022 31 Prozent. Weitere Nachrichten kommen heute von Capterra, MediaAnalyzer, Intervista, Dynata und der Konrad Adenauer Stiftung.

#Social Selling

Gestern hatten wir einen Longread von Murmuras im Newsletter, der zeigte, wie verschiedene Branchen auf Social-Media-Plattformen werben und wen sie dort erreichen. Die Software Bewertungsplattform Capterra hat untersucht, wie deutsche Social Media Nutzer mit Social Selling und Social Commerce umgehen. Dazu wurden 1.004befragt, für welche Produkte sie sich interessieren und was sie zum Kauf bewegt. 29 Prozent haben bereits über soziale Netzwerke eingekauft, darunter 49 Prozent der Generation Z. Dabei wurden(68 Prozent) und(37 Prozent) am häufigsten für Einkäufe genutzt. Fast die Hälfte der befragten Verbraucher (47 Prozent) konsumiert dabei durchschnittlich bis zu 50 Euro im Monat, während 24 Prozent bis zu 100 Euro monatlich ausgeben. Je jünger die Nutzer sind, umso mehr lassen sie sich von bezahlter Werbung beeinflussen. Dies auch ganz bewusst. Nur je acht Prozent unter der Gen Z und den Millennials haben Schwierigkeiten zwischen bezahlten und unbezahlten Inhalten zu unterscheiden. Bei den Onlinern, die auf solche Angebote verzichten (46 Prozent), spielt unter anderem die, betrogen zu werden, eine Rolle.

#Bilder im Kopf

Der Audiovermarkter RMS hat die Visual Transfer Studie: Gesehen. Gehört. Erinnert herausgegeben. Füraus den Branchen FMCG, Handel, Telekommunikation und Finanzen/Versicherungen haben die Audioexperten gemeinsam mit dem Institut MediaAnalyzer untersucht, wie Bewegtbild- und Audiospots zusammenwirken. Es entstehe ein, wenn ein Audiospot, die akustischen Elemente eines TV- oder Bewegtbild-Spots aufgreift, also die unterlegte Musik oder ein Soundlogo. Vor dem geistigen Auge der Hörerenden entstehen dann Bilder aus dem Spot. 78 Prozent der Hörerinnen und Hörer gaben nach Zweitkontakt mit Audio die mentale Bilderwelt des Bewegtbild-Spots korrekt wieder. Dasder Audiovermarkter: „Wird bei der Kampagnen-Kreation gezielt auf einen starken Visual Transfer geachtet, kann Audio einen Bewegtbild- oder TV-Kontakt ersetzen – und zwar bei gleicher Wirkung hinsichtlich Relevant Set, Kaufwahrscheinlichkeit und Emotionalisierung bzw. übergreifende Branding-KPIs.“

#Köpfe

ist seit Anfang des Jahres bei Intervista in der Schweiz für die Unternehmens- und Marketingkommunikation verantwortlich. Er studierte Publizistikwissenschaft, Kriminologie und Soziologie in Zürich und Berlin. Marktforschende kennen ihn von Bilendi (bzw. Maximiles-Gruppe und Panelbiz).

#Good News

In der Global Consumer Trends-Studie von Dynata (11.000 Personen in elf Ländern befragt) zeigt sich, dass die Menschen weltweit(42 Prozent) als pessimistisch (34 Prozent) auf das aktuelle Jahr schauen. Die Generation Z (60 Prozent) und die Millennials (52 Prozent) sind dabei optimistischer als die Generation X (36 Prozent) und die Baby-Boomer (28 Prozent). 49 Prozent weltweit geben an, dass sich ihreseit der Zeit vor der Pandemie verändert hat. Hier der Blick auf Deutschland: 18 Prozent der Befragten stellen eine Verbesserung fest, 25 Prozent eine Verschlechterung und für 58 Prozent gibt es keine Veränderung.

#Das Letzte

„Desinformation ist die bewusste Verbreitung von falschen Informationen. Etwas wird frei erfunden, manipuliert, bewusst falsch verstanden oder verfälschend aus dem Kontext gerissen und dann verbreitet mit dem Ziel, die öffentliche Meinung zu beeinflussen.“ Diese Definition von Wolter (2020) legt die Konrad Adenauer Stiftung bei ihrer Studie über Desinformation zugrunde. Zwei Umfragen von Infratest dimap zeigen die Entwicklung derim Jahreswechsel. Sie steigt leicht. Zusätzlich hat Usuma eine Befragung durchgeführt, um die Veränderungen infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine einschätzen zu können. Alle drei Befragungen wurden per Telefon durchgeführt. Das Fazit der Forschenden: „Für die öffentlich-rechtlichen Medien birgt Desinformation eine doppelte Gefahr“: Zuerst stellen die Falschnachrichten eine Konkurrenz dar und dann stehen sie auch noch im Widerspruch zu den Informationen der vermeintlichen Fake-News aus den eigentlich seriösen Quellen.