Nun die Aprilscherze ließen in diesem Jahr etwas zu wünschen übrig. Da war von Kaugummi-Pizza, Dresscode beim Fliegen oder Polizeikatzen zu lesen. Ob der Letzte-Preis-Button bei Ebay erhalten bleibt, ist dagegen noch nicht geklärt. Wir starten mit einem Exklusiv-Interview und Nachrichten von der Bertelsmann Stiftung, Innofact und Greenpeace in die neue Woche.

#Sinn des Lebens

Während der Pandemie stellte sich ein Drittel der Befragten in Deutschland verstärkt die Frage nach dem Sinn des Lebens.fanden sie selten in der. Religiöse Menschen zwar eher, aber nicht alle: 73 Prozent der gläubigen Musliminnen und Muslime fanden Religion bei der Krisenbewältigung hilfreich, 34 Prozent der gläubigen Katholikinnen und Katholiken und 32 Prozent der gläubigen Protestantinnen und Protestanten. Gesamtgesellschaftlich waren es 29 Prozent der Befragten. Dagegen wurden(90 Prozent),(85 Prozent) und(74 Prozent) für die Krisenbewältigung als besonders hilfreich angesehen. Mit dem Religionsmonitor untersucht die Bertelsmann Stiftung seit 2008 ländervergleichend die Rolle von Religion für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Für die aktuelle Ausgabe wurden im Juni und Juli 2022 10.657 Menschen in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Polen sowie den USA befragt. In Deutschland haben sich 4.363 Menschen an der Befragung beteiligt.

#Philosophie

Das belgische Institutist in nur wenigen Jahren von einer Boutique-Agentur zu einem Unternehmen mit 900 Mitarbeitenden gewachsen. Jetzt gibt sich der Konzern einen neuen Namen, der auch die Kultur und DNA widerspiegeln soll. planung&analyse spricht im, der erklärt, wofür Human8 (Human-ate) stehen will und wie die Philosophie des Forschungsinstitutes aussieht. Lesen!

#Jobwechsel

als wichtigsten Grund nennen 34,2 Prozent der befragten Personen für einen. Flexibles Arbeiten - ob zeitlich und/oder örtlich - kommt mit Abstand auf Platz 2 der Prioritätenliste (18 Prozent), dicht von „ein gutes Team“ mit 15,7 Prozent.(5,4 Prozent) und die Qualitäten der Führungskraft (jede Zehnte) fallen weniger ins Gewicht. Im Auftrag von talentee hat Innofact insgesamt 1.000 Personen aus ganz Deutschland im Alter von 18 bis 79 Jahren Anfang des Jahres 2023 online zum Thema Jobwechsel befragt.

#Das Letzte

in Europa werden immer mehr. Laut einer Analyse des Forschungsinstituts CE Delft waren es 2022 572.806, was einem Anstieg von 64 Prozent entspricht. Greenpeace rechnet weiter: die Flüge im Jahr 2022 hätten knapp 3,4 Mio. Tonnenverursacht, was der Jahresmenge von 555.000 EU-Einwohnern entspreche. In Deutschland wurde dabei am häufigsten von Berlin nach Köln geflogen, gefolgt von Berlin–London und München–London.