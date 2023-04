Schön, wenn man auf gewisse Apps wieder verzichten kann.

Eine App geht schlafen: Am 1. Juni wird die Corona-Warn-App in einen Ruhemodus versetzt. Aus den Appstores von Apple und Google wird sie verschwinden. Wer sie löschen will, sollte ggf. die Impfzertifikate sowie die persönlichen Aufzeichnungen im Tagebuch sichern - empfiehlt die Bundesregierung. Back to normal. Hier lesen Sie heute über Amazon, Ipsos, Capterra, Infas und Zalando.

#Neuer Panelanbieter

hat sein Shopper Panel, das bereits in den USA angeboten wurde, jetzt in abgewandelter Form in Deutschland gestartet. Die Funktion, Rechnungen von Käufen außerhalb von Amazon hochzuladen, wird hierzulande nicht angeboten. Das Panel wird fürvon Webseiten genutzt. Auf einer Infoseite heißt es „Ihre Teilnahme hilft Marken, bessere Produkte anzubieten und Amazon-Anzeigen relevanter zu machen“. Eine Selbstrekrutierung für das Panel ist offenbar nicht vorgesehen. Man kann sich nur auf eine Warteliste setzen lassen. Kundinnen und Kunden werden angeschrieben, ob sie teilnehmen möchten. Gesteuert wird das Programm über eine, die sich die Teilnehmenden im App-Store oder bei Google-Play-Store herunterladen müssen. Die Vergütung für das Abtreten des Datenverkehrs auf dem Smartphone beträgt drei Euro im Monat. Für Umfragen werden je nach Länge zwischen 50 Cent und ein Euro vergütet.

#kreativ & effektiv werben

Windräder, Solaranlagen, saftig grüne Wiesen... Wenn in der Werbung mit Nachhaltigkeit argumentiert wird, fallen den Werbern immerein. Dies stößt bei Konsumentinnen und Konsumenten dann rasch auf kognitive Immunität, wird also kaum noch wahrgenommen. Beimerfahren Sie, wiefunktionieren kann. Heute schon ein kleiner Ausblick im Interview mit dem Ipsos-Expertenteam Isabelle Jacob und Jan-Phillip Meier.

#Balance von Familie und Beruf

#Politik für alle

Arbeits- und Privatleben unter einen Hut zu bekommen, ist vor allem. Arbeiten von zu Hause aus ist dabei nur bedingt eine Hilfe. 77 Prozent der Eltern haben Schwierigkeiten Privat- und Arbeitsleben im Home-Office zu balancieren. Die Software-Bewertungsplattform Capterra befragte 994 Teilnehmer zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, darunter 515 Frauen und 479 Männer. Weitere: 68 Prozent der Eltern erhalten nicht genug oder gar keine Unterstützung vom Arbeitgeber, um Arbeit und Privatleben in Einklang zu bringen. Und vor allemsind in der Arbeitswelt: 36 Prozent der Frauen mit Kindern begegnen Vorurteile bei Beförderungen, im Gegensatz zu 19 Prozent der Frauen ohne Kinder. Bei Gehaltserhöhungen sind es sogar 40 Prozent im Gegensatz zu 27 Prozent.Wie sehr man sich in Deutschlandfühlt, hängt deutlich vom Lebensalter ab. Am wenigsten fühlen sich die Jungen vertreten. Von den 16- bis 24-Jährigen sagen nur vier Prozent, sie fühlen sich vertreten, 53 Prozent antworten „teils-teils“. Aber auch bei den 45 bis 54-Jährigen herrschtin diesem Punkt. Jeder Zweite (49 Prozent) in dieser Altersgruppe fühlt sich nicht vertreten. Dies sind die Ergebnisse einer telefonischen Befragung (Dual-Frame, n=1.256 ab 18 Jahren im Februar) von Infas . Am besten vertreten fühlen sich die Menschen im Alter von 33 bis 44 Jahre. Hier sagen 14 Prozent, sie fühlen sich vertreten und 58 Prozent antworten mit „teils-teils“.

#Das Letzte

Warum hat die Zalando-Werbung „Schrei vor Glück“ so gut funktioniert? Laut einer Untersuchung in Großbritannien steigt der Puls bei der Ankunft eines Lieferanten tatsächlich um 46 Prozent an. wenn Partner oder Partnerin dagegen ins Zimmer kommen, geht er nur um 26 Prozent nach oben. Diegehe bereits bei der Bestellung nach oben. Das Experiment wurde für eine Kampagne zur Rekrutierung von Nachwuchs für die Logistik-Branche durchgeführt.