#Einkaufen oder nicht?

Der neue Trend Check Handel von ECC Köln hat mehr Bereitschaft zu Preisvergleichen als zu Impulskäufen vernommen.

Omniquest sagten 42 Prozent, sie planen aufgrund der Inflation insgesamt sparsamer bei den Weihnachtsausgaben zu sein als im letzten Jahr. Weitere 42 Prozent wollen in etwa gleich viel ausgeben.

insgesamt sparsamer bei den Weihnachtsausgaben zu sein als im letzten Jahr. Weitere 42 Prozent wollen in etwa gleich viel ausgeben. Die YouGov-Zielgruppenanalyse „Black-Friday-Shopper“ zeigt, dass 27 Prozent der Deutschen den Black Friday fest einplanen. Dabei sind 24 Prozent zwischen 25 und 34 Jahre alt und 26 Prozent haben ein frei verfügbares Haushaltsnettoeinkommen von mehr als 3.000 Euro.





Eine Frage für die Schnäppchen am Black Friday und in der Cyber Week. Auch das kommende Weihnachtsfest ist Anlass für einen Blick in die Shopping Welt:

#Shoppen - aber wo?

In seiner siebten Ausgabe veröffentlichtden Social Trends Report , der auf einer weltweiten Umfrage unter mehr als 10.600 Marketingfachleuten und Interviews mit Dutzenden von Social-Marketing-Fachleuten, Führungskräften, Beraterinnen und Partnern basiert. Die Daten sollen über das gesamte soziale Ökosystem vongeben. Eine Erkenntnis:kommt hierzulande nicht so richtig in Gang. Dadurch hätten Vermarkter mit Durchhaltevermögen einen Wettbewerbsvorteil. Auch fürin der Kundenansprache sieht Hootsuite ein enormes Potenzial.