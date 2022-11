#Jetzt auch als Online-Testmarkt

launcht – Ende 2022 in Österreich und im Q1 2023 in Deutschland – einen. Bei „Go2market digital“ kann die Produkt- und Preisgestaltung in allen denkbaren Kombinationen getestet werden. An der Grundidee ändert sich allerdings nichts: Nur auswählte Panelisten dürfen für eine begrenzte Zeit den Online-Marktplatz nutzen und werden anschließend befragt. Ursprung ist also die Idee einesfür die Konsumgüterindustrie. Darüber hinaus kündigt das Unternehmen einen „Go2market Online-Shop“ an, in dem ausschließlich Produkte gelistet werden, die im Vorfeld einen Produkttest im Shop durchlaufen haben und von den Mitgliedern überdurchschnittlich bewertet wurden.

#Zu Hause sicher?

Wie sicher fühlen sich die Deutschen in ihrem Heim und sind sie bereit, sich vor Einbruch zu schützen? Dies wollte ABUS , der Hersteller von Sicherungssystemen, wissen und beauftragte YouGov zum dritten Mal mit einer Umfrage (n=2.114 Befragte im Zeitraum vom 19. bis 25. Juli 2022). Ergebnis: Knapp die Hälfte der Deutschen nutzt keine Absicherungssysteme in Haus und Wohnung. Also weder spezielle Türsicherungen noch Überwachungskameras, Alarmanlagen oder Smart-Home-Systeme.