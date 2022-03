#Melancovid

„Sie fühlen sich paralysiert wie das Kaninchen vor der Schlange“, sagt, Gründer des Rheingold Instituts , das in seiner jüngsten Befragungsrunde zur Befindlichkeit der Deutschen auch das Thema Krieg in der Ukraine angesprochen hat. Ein wenig Zuversicht spende die, die Handlungsfähigkeit der europäischen und deutschen Politik und der als heldenhaft empfundene Mut der Ukrainer, aber insgesamt gleicht die Situation der Deutschen einer Schockstarre. Weiterlesen auf planung&analyse.

#Festnahme

Laut FAZ wurde in Österreich die ehemalige Familienministerin Sophie Karmasin festgenommen. Sie soll an den vom Finanzministerium in Auftrag und von der ÖVP „begutachteten“ Meinungsumfragen mit einem Vermittlungshonorar finanziell beteiligt gewesen sein. Dies sagte ihre ehemalige Mitarbeiterin Sabine Beinschab aus, wie wir bereits am Mittwoch berichteten