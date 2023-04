On Tour: planung&analyse hat den Hamburg-Aufenthalt genutzt, um neben der Berufsschule für die FAMS (wir berichteten gestern) auch die Research Plus der DGOF zu besuchen. Neben einem Bericht zu diesem Event haben wir bei Wichtiges&Mehr heute jede Menge Köpfe von Kantar und infas quo für Sie parat, Die GIK erweitert ihre Medienkanäle um Sociial Media und die GfK darf in Wiesbaden forschen, wie sich die Innenstadt beleben lässt. Procter zeigt sich wieder einmal als Vorreiter in Sachen Diversivität und Inklusion.

#Neuer CEO bei Kantar

wird nach 22 Jahren bei Kantar und TNS Infratest das Unternehmen verlassen, „um sich neuen Herausforderungen“ zu stellen, wie es in einer Mitteilung heißt. Stumpp war CEO der Insights-Sparte, hat sich aber mit öffentlichen Auftritten weitgehend zurückgehalten. Co-Geschäftsführer von Stumpp war Jahrzehnte, der das Unternehmen als CMO nach außen vertrat und im Februar 2020 von diesem Posten zurücktrat. Nachfolger von Stumpp als CEO der Insights-Sparte in Deutschland wird ab 1. Mai. Er war zuletzt bei der GfK als Vice President Germany und Commercial Director tätig und verantwortlich für Transformation, Wachstum und Profitabilität des Unternehmensportfolios. Während seiner sechsjährigen Tätigkeit bei der GfK war er auch für Nord-, Mittel- und Osteuropa, sowie zwei Jahre für Subsahara-Afrika verantwortlich. Bevor er zur GfK kam, war Ballensiefen 8 Jahre lang bei Vodafone in verschiedenen Funktionen in Deutschland und Südafrika tätig. Er berichtet an Gonzalo Fuentes, den EMEA-CEO der Insights-Sparte von Kantar.

#Köpfe

ist jetzt Director New Business bei dem Marktforschungsunternehmen infas quo. Seine Expertise in der Telecom & Consumer Electronics Branche beruht auf fast 30 Jahren internationaler Marktforschung für Global Player und das gesamte Spektrum des Tech-Kundenbereichs. Er hatte verschiedene internationale Management-Positionen inne, unter anderem als Global Director Telecom bei GfK, wo er für Aktivitäten in über 80 Ländern verantwortlich war. Zuletzt etablierte er als Geschäftsführer die Niederlassung von Innolink im deutschen Markt.

Sophia Müller wird Senior Project Manager bei infas quo. Bisher betreute sie die DIY-Panels und war für die Durchführung und Analyse von Studien und Projekten bei der advise research GmbH zuständig. Müller schloss vor dem Studium der Betriebswirtschaft, Marktforschung und Konsumentenpsychologie auch eine Ausbildung zur Fachangestellten für Markt- und Sozialforschung ab.

Christopher Rogge unterstützt seit Anfang April als Junior Project Manager infas quo. Zuletzt betreute er bei der GfK Entertainment in Baden-Baden das Point of Sale-Panel für Lizenz- und Merchandiseprodukte mit Schwerpunkt auf dem Einpflegen von Retaildaten, Panelqualität-Optimierung und Projektauswertungen.

Ramona Künzel verstärkt seit dem 1. April das Team von infas quo als Project Manager. Nach dem Studium der Soziologie blieb sie in der Wissenschaft und am Uniklinikum Jena. Dabei lag der Schwerpunkt ihrer Arbeit auf quantitative Methoden und medizinischer Statistik.

#Jetzt auch Social Media

Die Werbewirkungsstudie(b4t brands) misst neben der Performance von mehr als 200 Marken und der Mediennutzung nun auch den Werbewirkungsbeitrag von. Ebenfalls neu ist das mit vielen Visualisierungsmöglichkeiten ausgestattete Dashboard sowie die monatliche Ausweisung der erhobenen Daten. Das gibt diebekannt. Sie erhebt seit Jahren Marken-KPIs wie Werbe-Awareness, Markensympathie, Kauf- oder Empfehlungsbereitschaft und setzt diese ins Verhältnis mit der Mediennutzung der Menschen. Die Befragungsdaten (700 Fälle pro Monat / Branche) werden mit Daten von technischen (Online-)Messungen sowie der Nielsen-Werbestatistik fusioniert. Insgesamt ergeben sich monatlich über 14 Millionen Datenpunkte. Unter dem Dach der GIK haben sich die fünf Medienhäuser Axel Springer, Bauer Media Group, Funke, Gruner + Jahr und Hubert Burda Media zusammengeschlossen. Sie betreiben gemeinsam die crossmedialen Markt-Media-Studien best for planning (b4p) und best for tracking (b4t).

#Experiment für eine attraktivere Innenstadt

will ausprobieren, mit welchen Aktionen sie Menschen in das historische Fünfeck der Stadt locken können. Das berichtet die Frankfurter Rundschau. Am Dienstag, 25. April, bilden zahlreiche Angebote den Auftakt für zahlreiche Aktionen. Wissenschaftlich begleitet wird das, die unter anderem feststellen sollen, wie viele Menschen sich wie lange im Bereich des historischen Fünfecks aufhalten, und welche Angebote sie annehmen. Auftraggeber für diese Forschung sind der Bund und das Statistische Bundesamt mit Sitz in Wiesbaden. Die hessische Landeshauptstadt will mit der Teilnahme am Bundesförderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ die Verödung der Innenstadt stoppen. Wiesbaden erhält 3,2 Millionen Euro Fördergeld, das Programm läuft bis August 2025.

#Das Letzte

Der Konsumgüterherstellerhat erstmals einen Werbespot mit einer extra angepassten Tonspur produziert, die Menschen mit Sehbehinderung erläutert, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. P&G will damit seinem Ziel näherkommen, jedem den barrierefreien Zugang zu Informationen zukommen zu lassen. Gefunden auf Horizont (Abo).