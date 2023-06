Blick auf die am höchsten gelegene Hauptstadt der Welt

Heute ein paar Funfacts: Die höchsten Hauptstädte der Welt sind mit La Paz (Bolivien, 3.600 Meter) und Quito (Ecuador, 2.850 Meter) in Lateinamerika zu finden. Es folgen Bogotá (Kolumbien, 2.640 Meter), Thimphu (Bhutan, 2.320 Meter) und Addis Abeba (Äthiopien, 2.355 Meter). Hier geht es jetzt aus Frankfurt mit läppischen 112 Meterm über dem Meeresspiegel weiter mit Meldungen von Toluna / Harris Interactive, Rheingold Institut, YouGov, horizoom.

Den Termin haben Sie sicher schon notiert: am 26. und 27. September findet in Frankfurt diestatt. Das Programm ist so gut wie fertig. Wir freuen uns sehr, dassaus Köln mit dabei sein wird. Wir hatten ihn gebeten mal ein wenig nach vorne zu schauen. Der Titel seines Vortrags: Zuversicht, Verzicht und Ablass-Handel – Wie tickt der Mensch in den nächsten Jahren? Und wieso ist die seelische Intelligenz der künstlichen Intelligenz überlegen? Jetzt mit Frühbucherrabatt anmelden

#... und Erwachsene ebenso

Die aktuellender deutschen Verbraucher sind laut einer Langzeitstudie von APG, Deloitte, YouGov für den p&a-Schwestertitel Horizont (im Abo) die Süßwarenmarke Haribo sowie der Lebensmittelhändler Edeka und der Discounter Aldi. Die Befragung wird quartalsweise durchgeführt. Haribo bleibt der Favorit der Befragten. Der Camping-Werbespot des Süßwarenhersteller, in dem Kinderstimmen über die der erwachsenen Protagonisten gelegt werden, bekommt mit Abstand die meisten Punkte in dem Ranking. Edeka, konnte mit einem emotionalen Spot, in dem eine ältere an Demenz erkrankte Dame ihr Haus für Weihnachten fein macht, obwohl schon Ostern ist, den zweiten Platz belegen.

#Fortbildung gratis

Wer innovative Methoden im Detail verstehen will, besucht einenDie Online-Seminare von planung&analyse mit verschiedenen Partnern geben Gelegenheit zu Interaktion und Diskussion und zeigen, wie Sie Ihre Problemstellungen aktiv angehen können. Unsere Online-Seminare finden über MS Teams statt, jeweils von 11 bis 12 Uhr. Und sie sind kostenfrei. Wir bieten:20. Juni: How to Ideate: Von Insights zu Ideen. Mit Point Blank. 22. Juni: Effektive Kundensegmentierung – drei Ansätze für ein besseres Verständnis Ihrer Zielgruppen. Mit Skopos.

#Das Letzte

Im Juli 2024 sind. Wissen Sie wo die Olympiade stattfinden wird? Nein, dann gehören Sie zu den 45 Prozent der Befragten in Europa (Großbritannien, Italien, Spanien und Deutschland), die diese Frage nicht spontan beantworten können. Während 85 Prozent der Franzosen spontan Paris 2024 als Austragungsort der nächsten Olympischen Spiele nennen können. Dies sind Ergebnisse dieveröffentlicht und die mit dem Tracker zu den Olympischen und Paralympischen Spielen im April mit der Toluna Start Plattform erhoben wurden. Man wollte zudem wissen, ob sich die Spiele positiv auf das Image des Gastgeberlandes auswirken - das glauben 29 Prozent – und ob es Vorteile für die Wirtschaft des Gastgeberlandes mit sich bringt (27 Prozent).