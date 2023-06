IMAGO / Westend61

Bargeldlos im Urlaub unterwegs – wo klappt’s? Aus eigenen Erfahrungen können wir berichten, in Schweden funktioniert das bargeldlose Leben schon ganz gut. Sogar Straßenkünstler kann man über Swish entlohnen. Die Offerista Group hat die Nutzer seiner Apps befragt: in Bulgarien, Deutschland, Österreich ist die Hälfte davon lieber mit Cash unterwegs, in Rumänien 60 Prozent – aber in Ungarn sprechen sich nur noch 38 Prozent für Bargeld als Zahlungsmittel aus. Hier geht es weiter mit Nachrichten vom Bundesinstitut für Bau,- Stadt- und Raumforschung, von der Bepanthen-Kinderförderung, Universität Bielefeld, nuggets, Tchibo, TÜV-Verband und Ipsos.

