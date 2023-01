#Over the Counter

Von „Wegschmeißumsatzplus“ spricht Walter Pechmann (GfK), wenn es darum geht, dass Kunden bei Online-Apothekenkaufen, die Haltbarkeit bei Nicht-Gebrauch überschritten wird, das Produkt entsorgt wird und der Vorrat durch Neukauf wieder aufgefüllt wird – was für ordentlich Umsatz auf Seiten der Hersteller sorgt. Allerdings stellt die Studie b4p t.o.m. Pharma 2022 fest, dass der: Die Teuerungsrate auf Basis identisch verkaufter Packungen von August bis Oktober 2022 lag im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bei 5,9 Prozent. Dabei sind die Preise in den Apotheken vor Ort mit einem Plus von 5,5 Prozent weniger stark gestiegen als in den traditionell günstigeren Online-Apotheken, die eine Teuerungsrate von 8,1 Prozent verzeichnen. Seit 2016 veröffentlicht diegemeinsam mit derjedes Jahr die t.o.m. Pharma, einen Satelliten der Best for planning (b4p). Das „t.o.m.“ steht für „Target Group Optimized for Media“. Die Pharma-Studie kombiniert Käuferdaten der GfK mit den aktuellen Zielgruppen- und Mediainformationen von b4p

#Digitales Bezahlen

Händler, dieals Zahlungsmittel akzeptieren, werden es zukünftig immer schwerer haben: In Deutschland etwa besuchen 36 Prozent der 30- bis 39-Jährigen ein Geschäft nicht, wenn sie wissen, dass man nur bar zahlen kann. Dass dieser Anteil mit dem Alter schwindet, erstaunt nicht wirklich: Bei den 60- bis 70-Jährigen sind es aber immerhin noch acht Prozent. Allerdings ist Bargeld im Ladengeschäft vorerst noch(86 Prozent) und physische Karten wie die deutsche girocard (64 Prozent) werden sehr häufig genutzt. 45 Prozent der Befragten erwarten aber bereits eineper Smartphone. Zahlen per Smartphone via Scan eines generiertenwünschen sich 27 Prozent, gefolgt von 24 Prozent, die gerne mitzahlen würden. Auch die(17 Prozent Fingerprint oder 11 Prozent Gesichtserkennung) sind im Kommen. Für die Umfrage von Payone , einem Joint Venture von Worldline (Dienstleister im Zahlungsverkehr) und der DSV-Gruppe (Kompetenzcenter Payment der Sparkassen-Finanzgruppe) wurden 1.001 Endkonsumenten in Deutschland sowie 500 in Österreich befragt.