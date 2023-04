Skype wurde am Wochenende 20 Jahre alt: Niklas Zennström und Janus Friis sicherten sich am 23. April 2003 die Domains „skype.com“ und „skype.net“. Dass der Durchbruch für die Videotelefonie so lange auf sich warten lassen würde und eine Pandemie dazu notwendig sein sollte, haben die Zwei damals sicher nicht vermutet. Aktuell beträgt die durchschnittliche Nutzungsdauer 2,6 Stunden pro Woche und ist damit nur leicht gesunken im Vergleich zu 2021 mit 3,3 Stunden bzw. 3,2 Stunden in 2022. Hier lesen Sie jetzt Meldungen von NIQ, Cyberport, Eye Square, DGOF, Efamro und BIBB.

#Omnisales-Daten verfügbar

NIQ (NielsenIQ) will Herstellern und Händlern einen vollständigen– egal ob sieunderstanden wurden – bieten. Dadurch könnten Marken und Händler des Online-Handels, die nicht die bekannten üblichen Player sind, mehr in den Blick gelangen. Zudem sollen neue Aspekte des E-Commerce wie Digital Native Brands, Quick Commerce, Social Commerce, Direct to Consumer, Online-Marktplätze, Kategorie-Spezialisten und vieles mehr adäquat abgebildet werden. Herstellern soll sich so ein umfassenderer Blick auf ihre Marktanteile und Wettbewerber eröffnen. Der Service wird in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien angeboten. Möglich werden soll dies durch eine: Neben den Handelsdaten vom PoS sind dies Online-Kaufdaten, die von dem im Dezember 2021 von NielsenIQ zugekauften Online-Shopper-Panel Foxintelligence stammen. Dieses hat mehr als drei Millionen Teilnehmer weltweit und für jeden Markt in Westeuropa mehr als 250.000 Online-Shoppern.

#Draht zum Roboter

Cyberport, ein Händler für große und kleine Elektroartikel, hat eineneigeführt. Mit dem Robotik-Konzept „StoreDouble“ können sich Kunden und Kundinnen virtuell durch denbewegen und einen Termin für Beratung verabreden – so als wären sie vor Ort. Dahinter steckt der Telepräsenzroboter Double 3 des US-amerikanischen Herstellers Double Robotics, mit dem ein freies Interagieren – Bewegung, Sehen, Sprechen – über räumliche Distanzen möglich ist.Wie solche Roboter aussehen sollten, hat für planung&analyse (Heft 3/2022)von Eye Square aufgeschrieben: Bitte nicht zu menschlich! Hier unseren heutigen Longread lesen.

#DGOF

Einer der vielen Awards, die auf der jährlichen-Konferenz GOR im September verliehen werden, ist der. Die siebenköpfige Jury wählte aus 14 Bewerbungen, die in einschlägigen wissenschaftlichen Zeitschriften mit Peer-Review Verfahren publiziert oder zur Publikation angenommen wurden. Es geht hier also um. Der Siegerbeitrag hat besonders im Zeitalter von „alternativen Datenquellen, die nicht auf Zufallsstichproben basieren, eine hohe praktische Relevanz“, sagt Florian Keusch, Vorsitzender der Jury und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der DGOF sowie Professor an der Universität Mannheim. Er zeigt, wie man dennoch „statistisch valide Schlussfolgerungen auf der Grundlage verfügbarer Daten” ziehen kann. Hier geht es zum ausgezeichneten Paper

#Nicht nur Verbände

Der europäische Forschungsverband Efamro , eigentlich alsgedacht, öffnet sich jetzt für Einzel-Unternehmen, da es in manchen Ländern, etwa in Schweden keinen nationalen Verband gibt. Die Norstat Group mit Sitz in Schweden und die RaitGroup, die in Schweden, Estland, Litauen und Lettland tätig ist, sind die ersten beiden Unternehmen, die Efamro im Rahmen der Vereinbarung über die Unternehmensmitgliedschaft beitreten. Präsident von Efamro ist, Vorstand von Psyma , der auch dem deutschen ADM vorsitzt.

#Das Letzte

Zehn Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland arbeiten suchthaft. Sie arbeiten nicht nur sehr lang, schnell und parallel an unterschiedlichen Aufgaben, sie plagt oft einund fühlen sich unfähig, am Feierabend abzuschalten. Das ergibt eine Studie von Forschenden des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) und der Technischen Universität Braunschweig, die die Hans-Böckler-Stiftung gefördert hat. Das geht auf die Gesundheit: Von dengaben 28 Prozent an, ihr allgemeiner Gesundheitsstatus sei weniger gut oder schlecht. Bei den „gelassen“ Arbeitenden, der Mehrheit der Erwerbstätigen, waren es hingegen nur 14 Prozent. Für die Studie wurden Daten aus drei Befragungen kombiniert und sind repräsentativ für Kernerwerbstätige in Deutschland in den Jahren 2017/2018.