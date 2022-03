#Nur modelliert

Der Blick nach Österreich lässt die Meinungsforscher den Kopf schütteln. Die österreichische Forscherin(Research Affairs) wurde von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) vernommen und jetzt wurde bekannt, was sie gesagt hat: Ein „Frisieren“ von Umfragedaten für die ÖVP bestritt Beinschab zunächst - um dann einzuräumen, dass sie „nur innerhalb der Schwankungsbreite“habe. Was bei dem Verhör sonst noch zu Tage kam, lesen Sie hier auf planung&analyse.

#Diversität von Marken

Vor kurzer Zeit entschied sich die Marke M&Ms dafür, ihre animierten Werbecharaktere „inklusiver“ zu gestalten. Das bedeutete etwa, dass seine weiblichen Charaktere in Zukunftmehr tragen. Jetzt hat eine Kurzstudie von YouGov gefragt, wie solche Änderungen in der Kommunikation bei den Konsumentinnen und Konsumenten ankommen. Während sich innerhalb der Bevölkerung nur jeder Vierte mit Diversität auseinandersetzt, befürwortet doch mehr als die Hälfte der Befragten in Deutschland (54 Prozent), dass Unternehmen bei ihrer Kommunikation, beispielsweise in der, darauf achten sollten, einzu verwenden.