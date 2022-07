Einer Cloudbridge-Studie zufolge arbeiten Marketing und Vertrieb in vielen Unternehmen nur ungenügend zusammen. Ressourcen werden verschwendet und Chancen bleiben ungenutzt, zeigt eine Umfrage des Marktforschungsinstituts Innofact im Auftrag der Münchner Unternehmensberatung Cloudbridge Consulting. Demnach arbeiten in deutlich über der Hälfte der Betriebe in Deutschland Marketing und Vertrieb nur punktuell oder teilweise sogar gar nicht zusammen. Die Daten der Trend-Befragung wurden zwischen März und Mai 2022 erhoben. Die Stichprobe umfasste 280 Vermarktungsentscheidende mit Budgetverantwortung. Die Teilnehmenden sind in unterschiedlichen Hierarchieebenen und Branchen angesiedelt.

#Reiseplanung der GenZ

Drei von zehn der deutschen 18- bis 24-Jährigen (GenZ) planen ihren Urlaub mit Hilfe von Social-Media. In 17 untersuchten Ländern sagten die Vertreter der GenZ am häufigsten, dass sie Social-Media für ihre Urlaubsplanung nutzen (39 Prozent). Am zweithäufigsten berücksichtigen sie Informationen von Freunden und der Familie (35 Prozent). Dies sind Ergebnisse des aktuellen Travel & Tourism Reports 2022 „ Youth of today, travel of tomorrow “ der Data & Analytics Group YouGov. Die Studie analysiert Verhalten, Erwartungen und Vorstellungen der 18- bis 24-Jährigen in Bezug auf das Reisen.

#Wie sage ich es meinem K(i)unde?

Lediglich 25 Prozent der Befragten wissen um die Bedeutung von Labels und Gütesiegeln. Die HHL Leipzig Graduate School of Management führte im Auftrag von GS1 Germany eine bundesweite, bevölkerungsrepräsentative Online-Befragung von 14- bis 70-Jährigen durch. Sie wollten wissen, wie gut das aktuelle Verständnis von Verbrauchenden für einzelne Begrifflichkeiten in puncto Nachhaltigkeit ist. Um mehr Verständlichkeit und Transparenz zu Produktaussagen in Sachen Nachhaltigkeit zu schaffen, veröffentlicht GS1 Germany einen kostenlosen Leitfaden. Die gesamte Verbraucherstudie wird voraussichtlich im August 2022 veröffentlicht.

#Was ist meine Plattform?

Knapp die Hälfte der Befragten ab 14 Jahren gaben an, den Videodienst YouTube in den vergangenen vier Wochen genutzt zu haben. Der Wert sinkt laut AGF seit der zweiten Hälfte von 2021 kontinuierlich. Im Gegenzug konnten andere Anbieter wie Netflix und Prime Video, aber auch die Angebote öffentlich-rechtlicher Sender wieder an Zuschauern zulegen. Die AGF Plattformstudie wird zwei Mal im Jahr von Kantar erhoben. Für die Studie wurden n=2.500 Personen befragt. Die Ergebnisse der Studie ergeben sich nicht nur aus den persönlichen Befragungen, sondern die Marktforschenden untersuchten ebenfalls die Haushalte, um Erkenntnisse über die Geräteausstattung und die Internetnutzung zu gewinnen. Die AGF Videoforschung GmbH ist ein Unternehmen für neutrale Bewegtbildforschung.

#Das Letzte

Wir können auch groß und sperrig! Das sagt die DHL. Mit einem neuen Liefersystem, dem sogenannten DHL-2-Mann-Handing werden sperrigen Waren an Kunden geliefert. Einfallsreicher Name, aber ob das System auch wirklich funktioniert? Wir warten mal die erste sperrige Lieferung ab.