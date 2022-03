#NIM

Douglas Rushkoff, US-amerikanischer Autor und Medienwissenschaftler, hat in einer Publikation des Nürnberg Institut für Marktentscheidungen NIM (vormals GfK Verein) ein Interview zurgegeben. Er glaubt nicht an eine Singularität einer KI – also dass irgendein Computer schlauer als wir Menschen und eigenständig denkend werden könnte – sondern vertritt eine leidenschaftliche. „ Instead of People Using Technology, Technology Is Using People ” - so der Titel des Gesprächs.

#Alexa ruft den Arzt

Amazon versiehtmit einer neuen Funktion, mit deren Hilfe die Nutzer einen Arzt rufen können. Durch eine Zusammenarbeit mit dem Anbieterkönnten die Kunden nun bei Alexa nach einem Arzt anfragen, meldet AP , dann erfolge der Rückruf eines mit Teladoc kooperierenden Mediziners. Der Service sei 24 Stunden verfügbar, Notrufe seien ausgenommen. Der neue Service sei der nächste Schritt des Online-Konzerns fürund eine Reaktion auf die Maßnahmen von Walmart, CVS und Walgreens. Zum Start gebe es eine reine Audio-Version, Video sei geplant.

#Airbnb

Für bis zu 100.000will der Wohnungs-Vermittler Airbnbanbieten. Finanziert werden sollen die vorübergehenden Unterkünfte von der Airbnb Inc., den Spenden des Airbnb.org Refugee Fund und den beteiligten Gastgebern. Gelesen bei CNN.

#Keine Live-Daten mehr

Google Maps schaltet in der Ukraine die Live-Verkehrsdaten ab, die auf Basis von Mobilfunkdaten anzeigen, wo sich Staus oder Menschenansammlungen bilden. Die Maßnahme diene demund sei mit lokalen Behörden abgesprochen, berichten Spiegel und Handelsblatt