#Steile These

In einer Studie haben das IFH Köln und das Beratungsunternehmens Capgemini untersucht, ob derl birgt. Ihre These: Kunden werden nach Ende der Pandemie wieder häufiger den stationären Handel aufsuchen. Händler müssen jedoch den veränderten Konsumentenerwartungen Rechnung tragen und sich etwa Kundenerlebnisse und digitale Verzahnungen schaffen, mit Technologien aufrüsten – etwa bei den Kassen – und dennoch die Bedenken sowie das Themaernst nehmen.

#Technik im Handel

Wer wissen will, welchedie Händler anwenden könnten, sollte einen Blick auf den Reta Award des EHI werfen. Einer der Preisträger ist der Netto Marken-Discount. In einer Pilotfiliale in München Schwabing steht der erste deutsche Discounter ohne Kasse . Bezahlen muss man trotzdem. Der MDR hat kürzlich einige Läden mit innovativen Ideen besucht - das Fazit: Der stationäre Handel erfindet sich gerade neu