Sorry, wir haben verpasst, Sie auf den International Market Research Day aufmerksam zu machen. Der war gestern. Aber eigentlich geht er vom 2. bis zum 4. Mai. Das Programm der Turkish Research Association TUAD geht sogar bis zum 29. Mai. Bei uns ist jeden Werktag Happy Market Research Day mit Wichtiges&Mehr. Heute mit News von der AGF, YouGov, Bertelsmann Stiftung, Bitkom Research und ein Praxisbericht mit Chat GPT.

#Köpfe

, Leiter Medienforschung beim Hessischen Rundfunk, übernimmt als Gesellschaftervertreter für die ARD den Vorsitz der AGF-Gesellschafterversammlung. Die AGF erfasst kontinuierlich und quantitativ die Nutzung von Bewegtbildinhalten in Deutschland und wertet die erhobenen Daten aus. Der Diplom-Soziologe Eckert gehört seit Jahren den operativen Gremien sowie dem Forschungsbeirat der AGF an, seit 2020 vertritt er die ARD sowohl im Aufsichtsrat als auch in der Gesellschafterversammlung. Guido Modenbach bleibt stellvertretender Vorsitzender. Eckert folgt Uwe Storch in dieser Position bei der AGF.

#Longread

Jeder spricht derzeit von ChatGPT und seinen Anwendungsmöglichkeiten. In der qualitativen Marktforschung werdenzwar schon als Übersetzungsprogramm oder zur Transkription von Texten eingesetzt, zur Analyse der gesammelten Daten eher nicht., Dozent an der Hochschule Fresenius, hat ausprobiert, was mitgeht. Sein Resümee: erstaunlich viel.

#Das kauf ich nicht

Es heißt, Purpose spiele eine immer wichtigere Rolle für Konsumenten. Dann müssten sie eigentlich auch ihr, wenn eine Marke anders agiert als versprochen oder als erwünscht. Und tatsächlich hat YouGov eine Zielgruppenanalyse „Brandboykotter“ durchgeführt und festgestellt, dass 62 Prozent der Deutschen schon einmal einehaben. Knapp die Hälfte (48 Prozent) gibt die Schädigung der Umwelt oder an Tieren als Grund für ihren Markenboykott an. 38 Prozent nennen einen Skandal und negative Presse. Drei von zehn (30 Prozent) begründen ihren Markenboykott mit ihrerder Marke, beispielsweise wenn diese sexistisch oder diskriminierend ist. Jeweils 29 Prozent kritisieren fehlerhafte Produkte oder auch beleidigende, unangemessene Werbung.

#Bis ins hohe Alter

Wer im Internet unterwegs ist, macht in der Regel auch– und zwar immer häufiger unabhängig vom Alter. So erledigen neun von zehn Internetnutzerinnen und -nutzern in Deutschland (90 Prozent) ihre Bankgeschäfte online, unter denliegt der Anteil mit inzwischen 80 Prozent nur etwas unter dem Durchschnitt. Vor vier Jahren waren es in dieser Altersgruppe erst 60 Prozent. Das ist das Ergebnis einer Befragung von 1.002 Personen in Deutschland ab 16 Jahren im Auftrag des Digitalverbands Bitkom . Betrachtet man dieinklusive derjenigen, die das Internet nicht nutzen, machen drei Viertel (76 Prozent) Online-Banking, von den ab 65-Jährigen sind es immerhin 45 Prozent, Tendenz stark steigend: 2019 besuchten mit 21 Prozent nicht einmal halb so viele Seniorinnen und Senioren eine Online-Bank.

#Das Letzte

„Die Gesellschaft ist nicht nur bereit für Antidiskriminierung, sie erwartet sie auch – und das milieubergreifend.“ Dies sagt die Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung,angesichts einer Studie auf Grundlage einer Umfrage und Milieuanalyse des Sinus-Instituts . Die Bertelsmann Stiftung wollte wissen, oblangfristig dazu führe, dass es allen in der Gesellschaft besser gehe. 66 Prozent der Befragten können dieser Aussage zustimmen. Im Jahr 2008 waren es nur 59 Prozent. Davon abgesehen ist der Anteil der Befragten, die von eigenen Diskriminierungserfahrungen berichten, gestiegen. 13 Prozent geben an, in den vergangenen zwölf Monaten wegen ihrer ethnischen Herkunft (zum Beispiel: Sprache, Name, Kultur), aus rassistischen oder antisemitischen Gründen sehr oft oder manchmal diskriminiert gefühlt haben. 2008 berichteten sechs Prozent von Diskriminierung wegen ihres „fremdländischen Aussehens“.