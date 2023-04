Osterbrunnen in Schechingen (Ba-Wü)

230 Millionen Schokoladen-Osterhasen stehen bereit, gekauft und vernascht zu werden. Halt, nicht alle sind für Sie! Mehr als die Hälfte – 122 Millionen – wandern ins Ausland, bis nach Kanada, Australien und Südafrika. Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern ein erholsames Osterfest mit News von GfK und BNN, Barry Callebaut, Kantar, FFIND, Bitkom Research.

#Kritik am Panel

Die GfK sieht die Umsätze mit Bio-Lebensmitteln um 4 Prozent rückläufig. Angesichts gestiegener Lebenshaltungskosten sind sie vor allem auf günstigere Handelsmarken ausgewichen, heißt es. Mit der Folge, dass Naturkostläden im Jahr 2022 ein Umsatzminus von 18,3 Prozent hinnehmen mussten. Dieser Analyse widerspricht der Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) und macht dies an der Methode des Haushaltspanels mit der Frage nach den getätigten Einkäufen fest: „Diese Methode birgt einige statistische Unsicherheiten, die zu Ungenauigkeiten führen können“, heißt es in einer Pressemitteilung des Verbandes. „Die Teilnehmer*innen des GfK-Consumer-Panels sind eher preisbewusste Verbraucher*innen, die nicht die klassische Bio-Käufergruppe repräsentieren. Daher liegt es nahe, dass die Bio-Fachhandelskunden im GfK-Panel deutlich unterrepräsentiert sind.“ Demgegenüber basieren die Umsatzveröffentlichungen des BNN auf den Daten der Scannerkassen von über 460 Einzelhändlern und der monatlichen Auswertung von Bons, erhoben von der Biovista GmbH. Der BNN geht daher von einem Umsatzrückgang von 12,3 Prozent statt 18,3 Prozent aus, heißt es in der Mitteilung.