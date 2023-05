Hat einen guten Start hingelegt: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, SPD - hier beim Rückkehrerappell des Evakuierungsverbandes des Sudan-Einsatzes der Bundeswehr auf dem Fliegerhorst in Wunstorf mit Generalinspekteur General Carsten Breuer

Das Ipsos-Beliebtheitsranking der aktuellen Bundesregierung hat uns heute erreicht: Verteidigungsminister Boris Pistorius kann seinen Spitzenplatz halten – 32 Prozent der Befragten sind sehr zufrieden, nur 24 Prozent sehr unzufrieden. Ein ganz anderes Bild bei Vize-Kanzler Robert Habeck: bei 53 Prozent zeigt der Daumen nach unten und nur noch bei 15 Prozent nach oben. Mit Meldungen von GfK/NIQ, Kantar, DVJ insights, plan+impuls, GfK und NordVPN starten wir in die neue Woche.

#GfK/NIQ-Fusionsantrag die Zweite

Die Eigentümer der Marktforschungsunternehmen GfK und NIQ haben erneut ihren Zusammenschluss bei der EU-Kommission beantragt., wird die GfK ihr europäisches Consumer-Panel-Geschäft an eine unabhängige dritte Partei verkaufen. Einaus Brüssel wirderwartet. Zuvor sind wir aber gespannt, wer den Zuschlag für das „extrem wertvolle und gefragte Asset“ Consumer Panel erhält. Weiterlesen …

#Finanzstudie in der Kritik

Bereits im Februar schrieben wir an dieser Stelle , dass das Forschungsunternehmenbei einer Studie, in der es um dieging, einen folgenschweren Rechenfehler einräumen musste. Die zuständige EU-Kommissarin war aufgrund der hohen Provisionen – Kantar hatte 35 Prozent errechnet – bereits auf den Plan gerufen worden. Nach neuer Kalkulation ergab sich, dass die Provisionen bei rund 25 Prozent liegen. Jetzt haben sich gar dreimit der Studie beschäftigt und ein 39-seitiges „ Plädoyer für eine Koexistenz von Provision und Honorar bei Altersvorsorgeprodukten “ formuliert. Ihr: „Die Kantar-Studie liefert keinen quantitativen Beitrag zur Frage, ob für Verbraucher, die bei finanziellen Entscheidungen Beratung wünschen, eine nicht mit Provisionen finanzierte Form der Beratung besser geeignet wäre.“

#Longread: Corporate Social Responsibility ernst nehmen

Nach dem Thema Nachhaltigkeit rückt diedie soziale Verantwortung eines Unternehmens, immer mehr in den Blick. Das Institut DVJ Insights hat herausgefunden, dass erfolgreiche Unternehmen häufiger als weniger erfolgreiche eine CSR-Strategie haben. Ob der Umkehrschluss auch gilt?

#Last Call

Die Möglichkeiten, die Kaufentscheidung für bestimme Produkte zu messen, sind in der Marktforschung vielfältig: implizit oder explizit, Likert-Skala, Max-Diff, Choice Based Conjoint oder noch andere Methoden. Dr.von plan + impuls hat dieverglichen und berichtet morgen, ambis 12 Uhr beim Deeper Insights Day von planung&analyse davon.

#Nachhaltigkeit wieder en vogue

Laut dem neuesten Nachhaltigkeitsindex der GfK ist die, den Einkauf nachhaltig zu planen, wieder. Der Index umfasst zurückliegende Käufe unter Nachhaltigkeitsaspekten, geplante Käufe sowie die Bereitschaft, für nachhaltige Produkte einen höheren Preis zu bezahlen. Dafür befragt GfK alle drei Monate rund 1.000 Konsumentinnen und Konsumenten in Deutschland. Als Basiswert mit 100 Punkten wurde das Jahr 2022 zugrunde gelegt. Mit der sichsteigt der Index im April 2023 wieder an und liegt nun bei 99,9 Punkten. Das sind 6,6 Punkte mehr als im Januar. Auch das Bewusstsein der Verbraucher für soziale Nachhaltigkeit und ihre Erwartungen an ein verantwortungsvolles Handeln von Unternehmen nehmen zu, heißt es in einer Mitteilung.

#Das Letzte

Das kennt man ja: Online eine Hotelübernachtung gebucht mit dem Gefühl – war das nicht gestern noch günstiger? Da hat dann der Algorithmus wieder zugeschlagen. Jetzt kommt ein Tipp von NordVPN: . Ein Beispiel: Es wurde untersucht, wie viel ein Zweibettzimmer vom 3.4. bis 6.4.2023 in Heidelberg kosten würde. Über einen schwedischen Server ergab sich bei Booking.com für das Leonardo Hotel Heidelberg eine Ersparnis von 68 Euro im Vergleich zur „normalen“ Verbindung aus Deutschland. Weiter heißt es, dass die Preisunterschiede unterschiedliche Gründe haben können wie Marketing-Kampagnen, Rabatte für bestimmte Standorte oder einfach Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen.