Die Nachrichten über Akquisitionen reißen nicht ab. Die Branche wird aktuell etwas durchgeschüttelt. Sicherlich auch Thema bei diversen Branchentreffs. Heute in Wichtiges&Mehr: Toluna, Metrixlab, Trendence, ADM, BVM, Marketing Club, Norstat und der Playboy.

#Übernahme

#Gefragte Arbeitgeber

Der Plattformbetreiber Toluna schließt eine Vereinbarung zur Übernahme von. Erst Ende 2022 hatte Toluna den Kauf von GutCheck sowie der Technologie Further bekannt gegeben. Dies ist die fünfte Akquisition seit 2014. Der bisherige Eigentümer von MetrixLab, das japanische Unternehmen, wird eine Minderheitsbeteiligung an Toluna übernehmen. Beide Unternehmen wollen Möglichkeiten der globalen Zusammenarbeit prüfen. Diebleibt größter Anteilseigner. MetrixLab bietet Lösungen für Kreativtests, Markentracking, Verpackungsforschung sowie E-Commerce-Optimierung. Das Unternehmen wurde vor über 20 Jahren in den Niederlanden gegründet und fusionierte 2014 mit Macromill, dem größten japanischen Panel-Anbieter. Im Juni 2021 hatte das Unternehmen einen neuen Aufschlag in Deutschland gewagt ( wir berichteten ). Die Toluna-Start-Plattform steht für DIY und ein starkes globales Panel. Zu Toluna gehört auch der Full-Service-Anbieter Harris Interactive Marktforscherhat wieder Tausende von

#Mit ChatGPT und Nachhaltigkeit

Der Medienforscherwurde zum drittenerkoren und bedankte sich für die Wertschätzung mit einer launigen von ChatGPT verfassten Rede. Der Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute meldet für seineim Berliner Hans-Dietrich-Genscher-Haus vergangene Woche eine Rekordteilnahme von 60 Branchenvertretern. Die Themen: Nachhaltigkeit, Künstliche Intelligenz und ChatGPT sowie die Dauerbrenner Qualität, Transparenz und Datenkompetenz. Die Arbeitsgruppe „Nachhaltiges Wirtschaften“, geleitet von Vorstand Sebastian Götte, stellt einenvor, der den Mitgliedern eine Orientierung auf dem Weg zur positiven Klimabilanz sein soll. Geplant ist ein Entwurf für einen Kodex für nachhaltiges Wirtschaften. Angesicht desruft der ADM die Branche dazu auf, jetzt Ausbildungsplätze anzubieten und den Nachwuchs gezielt nach den Ansprüchen der Branche auszubilden. Der Ausbildungsgang der Fachangestellten für Markt- und Sozialforschung hat hingegen im Jahr 2022 nur wenige Neuabschlüsse für Ausbildungsverträge zu verzeichnen.

#Köpfe

ist neuer Präsident des Marketing Verbandes, einer Dachorganisation von 60 regionalen Marketing Clubs. Der langjährige Präsident des Marketing Verbandes Ralf E. Strauß hatte sein Amt Ende März nach zehn Jahren niedergelegt. Zudem wird der Verband seinen Namen ändern und künftig Bundesverband Marketing Clubs heißen. Montanini ist Mitinhaber der Kommunikationsagentur PSM&W und seit 14 Jahren Präsident im Marketing Club Frankfurt.

#Datenkompetenz vermitteln

Der Berufsverband Deutscher Markt- und Sozialforscher BVM wird in diesem Jahr wieder eine Persönlichkeit des Jahres 2023 auszeichnen und gibt dies jetzt schon bekannt. Es sind die Autoren des Buches „Factfulness“und. Die schwedischen Forscher haben gemeinsam mit dem mittlerweile verstorbenen Hans Rosling diegegründet, eine gemeinnützige Organisation, die sich dem Ziel verschrieben hat, Menschen auf der ganzen Welt einzu vermitteln. „Ihre Arbeit hat dazu beigetragen, das Bewusstsein für die Bedeutung von Daten in der Entscheidungsfindung zu stärken und die Nutzung von Daten zur Verbesserung der Gesellschaft zu fördern“, heißt es in der Mitteilung des Verbandes. Die beiden Persönlichkeiten stehen für ein Anliegen der Branche, sagt Frank Knapp, Vorstandsvorsitzender des BVM: „Sie wollen mit anekdotischem Halbwissen aufräumen und tragen daher permanent Zahlen zur Entwicklung der Gesellschaft zusammen und stellen diese verständlich dar – die vornehmste Aufgabe des Researchers.“ Überreicht wird die Auszeichnung beim diesjährigenin der Frankfurter Nationalbibliothek.

#Das Letzte

Wie miesepetrig sind die Deutschen. Das wollte die Zeitschrift Playboy wissen und beauftragte Norstat mit der Umfrage. 58 Prozent der befragten Männer und Frauen finden demnach, dass ihre Mitmenschen „nicht so gut“ bis „sehr schlecht“ gelaunt sind und geben deren allgemeiner Stimmung die Schulnoten vier bis sechs. Alsnennen sie sowohl äußere Anlässe als auch mentale Eigenschaften. „Der Grund ist wohl das: Harte Erfolgsfaktoren wie Durchsetzungsfähigkeit werden hierzulande wichtiger genommen als weiche Erfolgsfaktoren wie Umgangsformen, Charme, etc.“ – zu dieser Annahme neigen 46 Prozent. Auch Charaktereigenschaften wie Neid (39 Prozent) und Rechthaberei (38 Prozent) empfinden viele Befragte unter Deutschen stärker ausgeprägt als unter ihren europäischen Nachbarn.sind die Menschen nach Meinung der Befragten in Dänemark (54 Prozent), Italien (45 Prozent) und in den Niederlanden (34 Prozent).