IMAGO / Panthermedia / nialowwa

Der BVM hatte zu seinem Kongress nach Frankfurt geladen. Caplena und Beiersdorf erhielten den Innovationspreis 2023, als Nachwuchsforscher/in – BVM/VMÖ/Swiss Insights wurden Dr. Melanie Clegg von der Universität Luzern und Jessica Wagner von der Hochschule Pforzheim ausgezeichnet. Best of FAMS ging an das Team des Joseph-DuMont-Berufskollegs in Köln. Wir gratulieren den Preisträgern. Im Folgenden lesen Sie über die BVM Persönlichkeit des Jahres, Cint, SurveyMonkey und Bitkom.

Teilen