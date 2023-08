Das hatten wir beim Besuch im Getränkemarkt schon länger vermutet: Die Produktion von alkoholfreiem Bier ist laut Destatis in den vergangenen zehn Jahren um 96 Prozent gestiegen und liegt bei 474 Millionen Liter. Es werden allerdings noch gut 7,6 Milliarden Liter alkoholhaltiges Bier hierzulande hergestellt. Ob mit oder ohne – unser Wichtiges&Mehr kommt wie immer mit prickelnden News vom ADM, von Parship mit Innofact sowie Penny und der Uni Greifswald.

#Nachhaltigkeitsoffensive

#Longread

#Im Streit dürfen die Fetzen fliegen

#Köpfe

Dersetzt das Thema Nachhaltigkeit auf die Agenda der Institute. Mit dem Quick Start Guide wird ein Leitfaden für einen Einstieg in ökologisches Wirtschaften vorgelegt. Mit ganz konkreten Tipps: angefangen von echten Ökostromanbietern und der Kontrolle des Energie- und Wärmeverbrauchs über das Thema Mobilität – Jobrad und ÖPNV statt dicker Dienstwagen – und digital first bei Meetings, ebenso die Beschaffung in allen Ebenen und die Finanzen. Bereits in Arbeit ist ein (freiwilliger)der auch mit Partnerverbänden BVM, DGOF und ASI abgestimmt werden soll. Der ADM erinnert seine Mitglieder und die Branche, dass Kunden immer häufiger Anforderungen an die Nachhaltigkeit ihrer Lieferanten stellen, da sie durch politische Regulierungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet werden. ADM-Vorstand Sebastian Götte sagt: „Wir sind als Branche spät dran, aber nun auf Kurs. Leitfaden und Kodex werden uns dabei helfen, das Thema nachhaltiges Wirtschaften in unseren Köpfen zu verankern. Damit sichern wir die Zukunftsfähigkeit unseres Handelns, übernehmen Verantwortung in der Lieferkette unserer Kunden und erhöhen nicht zuletzt unsere Attraktivität als Arbeitgebende.“Geschäftsführer vonhat sich intensiv mitbefasst. In Heft 2/2023 von planung&analyse hat er die Ergebnisse einer ersten vergleichenden Studie präsentiert. Im Interview mit planung&analyse wendet er seine Erkenntnisse auf die Branche Marktforschung an. Da kann er auch aus eigener Erfahrung sprechen, denn er war in verschiedenen Instituten tätig, zuletzt zehn Jahre bei Ipsos. Er hat ein paar gute Hinweise für Institute. Unter anderem: Gebt den Leuten Freiraum!

Wer hat eigentlich zu Hause die Hosen an? Laut einer Umfrage der Datingplattform– durchgeführt von Innofact mit N=1000 Teilnehmer – sagen knapp zwei Drittel der Männer (62 Prozent) dass sie gerne die Führung übernehmen, bei den Frauen sind es nur 45 Prozent. Beim genaueren Hinsehen zeigt sich jedoch ein anderes Bild: Mehr als jeder zweite Mann mag es,Gerade einmal halb so viele Frauen (28 Prozent) wünschen sich dies von ihrem Partner. Und wenn man sich mal nicht einig ist? Knapp jede:r Zweite (48 Prozent) geht Streitigkeiten lieber aus dem Weg. Die andere Hälfte (47 Prozent) ist der Meinung: Im Streit dürfen ruhig die Fetzen fliegen. Jan Kleibrink wird Managing Director des(HRI), welches seit 2013 als wirtschaftswissenschaftliches Forschungsinstitut tätig ist. Präsident des HRI ist Prof. Dr. Bert Rürup, der ehemalige Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaften Entwicklung. Kleibrink folgt auf Christian Sellmann, der zur Digitalagenturgruppe PIA Group wechselt.