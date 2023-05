Im Retail-Eltern-Ranking 2023 (Grundlage Markenmonitor YouGov BrandIndex) kann dm als die beliebteste Marke unter Müttern punkten, bei den Väter ist es Amazon. Da bei den Müttern IKEA auf Platz zwei und bei den Vätern auf Platz drei liegt, bietet sich am Wochenende vielleicht ein Ausflug dorthin an? Einmal Köttbullar für alle! Doch vorher gibt es hier Meldungen von NIM, Stiftung für Zukunftsfragen, Circana, Payone, Forsta und der Unesco.

#Kommerz oder Kontakt

Am Sonntag ist. Der Handelsverband Deutschland (HDE) rechnet mit anlassbezogenen Umsätzen in Höhe von 973 Millionen Euro. Am häufigsten greifen Söhne und Töchter dabei zu Blumen (65,1 Prozent). Das Nürnberg Institut für Marktentscheidungen NIM hat Mütter und Väter – denn bald ist auch Vatertag – sowie deren erwachsene Kinder gefragt (n=1.012 von 18-74 Jahren im GfK eBUS), was sie sich eigentlich wünschen würden. Der häufigste genannte Wunsch der Befragten ist dabei(50 Prozent). Ein Sachgeschenk wünschen sich nur wenige Personen (12 Prozent). Die wenigsten werden allerdings das, was sie sich wünschen, bekommen. Lediglich 34 Prozent (Muttertag) bzw. 24 Prozent (Vatertag) der Befragten plant nämlich, am jeweiligen Ehrentag Zeit mit dem jeweiligen Elternteil zu verbringen. Zwar geben drei Viertel der Befragten an, die Tage seien zu kommerziell und ganze 45 Prozent fühlen sich von Werbung rund um sie unter Druck gesetzt. Doch gleichzeitig findet ein Großteil der erwachsenen Kinder auch: Muttertag (75 Prozent) und Vatertag (59 Prozent) sindund planen den Kauf eines Sachgeschenks 29 Prozent (Muttertag) bzw. 19 Prozent (Vatertag). Besonders beliebt ist der Muttertag übrigens unter den Männern. 79 Prozent der männlichen Befragten outen sich als Fans des Ehrentags ihrer Mütter.

#Mut oder Angst

Diese Aussage hören bereits viele Kinder. Ist Mut jedoch eine zentrale Eigenschaft, die es sich lohnt zu besitzen? 80 Prozent der jüngeren Generation sind sich bei dieser Frage sicher: Mut sollte zweifellos ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft sein. Dies zeigt die Studie „“ der gemeinnützigen Stiftung für Zukunftsfragen und dekliniert in welchen Bereichen sie gelernt werden kann.

#Köpfe

wird Präsidentin des Bereichs Global Solutions bei Circana , das kürzlich aus der Fusion der Panel-Anbieter Information Resources Inc. (IRI) und The NPD Group hervorgegangen ist. Marentic kommt von Google, wo sie die Partnerschaften des Unternehmens mit Werbetreibenden leitete. Zuvor war sie 28 Jahre lang beim Automobilhersteller Ford tätig, zuletzt verantwortlich für die Entwicklung von Marken-, Marketing- und Verbrauchererfahrungen zur Einführung des ersten selbstfahrenden Fahrzeugs des Unternehmens.

#Kauf oder Abbruch

, ein Joint Venture des Zahlungsverkehrsdienstleisters Worldline und der DSV-Gruppe, die zur Sparkassen-Finanzgruppe gehört, hat in Deutschland (n=1001) und Österreich (n=500) Verbraucher zwischen 18 und 70 Jahren zu ihren Zahlgewohnheiten befragt. Dabei wird deutlich: Dasverläuft nicht immer reibungslos. Nur rund ein Drittel der deutschen Verbraucher war nach eigener Aussage noch nie gezwungen war, einen Kauf im Online-Shop abzubrechen. Die auftretendensind. Unter den Zahlungsmitteln ist PayPal absoluter Champion: 79 Prozent der deutschen und 60 Prozent der österreichischen Umfrageteilnehmer nennen diese Bezahlmethode als Favoriten beim Einkauf im Netz. Für Händler ist vor allem die Begleichung des digitalen Warenkorbs ein kritischer Zeitpunkt in der Customer Journey: 65 Prozent der deutschen und 64 Prozent der österreichischen Verbraucher lassen eine gewisse Aversion erkennen, sich in erstmalig besuchten Online-Shops mit ihren persönlichen Daten zu registrieren, ihre gewünschte Zahlart zu hinterlegen, neue Passwörter kreieren und merken zu müssen.

#Diskussionen möglich

, Anbieter von Forschungssoftware und -lösungen, erweitert seine Human Experience(HX)-Plattform um zwei Tools erweitert. Mitwird Kunden die Planung, Durchführung und Überwachung von Video-Fokusgruppen ermöglicht. Zudem wurde eine Self-Service-Visualisierungs- und Data Storytelling-Lösung namensergänzt. Hier können die Daten mit Bildern kombiniert werden, um die Reise von Kunden und Mitarbeitern zu veranschaulichen. Forsta wurde vor zwei Jahren durch die Fusion von Confirmit und FocusVision gegründet und kombiniert MR-, Customer Experience (CX)- und Employee Experience (EX)-Technologie. Anlässlich der Einführung in Deutschland führte planung&analyse ein Gespräch mit dem CEO Kyle Ferguson.

#Das Letzte

Die Unesco hat sich zum Ziel gesetzt, diezu verbessern. Dies wurde bereits mit globalen normativen Standards im Jahr 2021 verabschiedet, die auf technologiegestützte Gewalt, geschlechtsspezifische Fehlinformationen und Fake News aufmerksam machen. Jetzt hat der Weltverband die Plattform „Women4Ethical AI“ erschaffen , die 17 Expertinnen aus Forschung, Wirtschaft und Politik umfasst. „Mit diesem Netzwerk von dynamischen und entschlossenen Frauen werden wir reale Fortschritte dabei erzielen, dass KI-Systeme inklusiv und fair werden, wie es von den Unesco-Empfehlungen gefordert wird“, glaubt Gabriela Ramos, Unesco-Vertreterin und Co-Präsidentin der Plattform.