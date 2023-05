Hamburger aufgepasst! Rewe schickt selbstfahrende Zustellroboter los. Drei Monate lang soll der Testlauf in Eimsbüttel dauern. Per App wird bestellt, im Laden mit Hilfe einer KI gepackt und der „Lieferbot“ fährt autonom los. Platz ist in etwa wie eine Getränkekiste, er hat einen Bewegungsradius von drei Kilometern und kann bis zu sechs km/h schnell werden. Wir sind gespannt! Hier geht es jetzt weiter mit plan+impuls, SAM, YouGov, Norstat, Pilot und der BA Arbeit.

#Longread

Gestern hatten wir bei planung&analyse wieder einen DID, einender seinem Namen alle Ehre macht und dank unserer Partnerinnen und Partner einem Thema wirklich tiefgehend auf die Spur geht. Über 100 Zuschauerinnen und Zuschauer waren beimmit dabei, präsentiert von Dr.von plan + impuls. Es ging um drei explizite und zwei implizite Methoden. Welche ist am besten geeignet, um Kaufentscheidungsprozesse annähernd abzubilden und zu analysieren. Zum Nachlesen und für alle, die den DID verpasst haben, haben wir heute für Sie den Beitrag aus planung&analyse Heft 1/2023 online mitgenommen.

#Köpfe

wurde zum Geschäftsführer für SAM Sensory and Consumer Research in Deutschland ernannt. Er löst Sebastian Gräper ab, der sich als International Director Qualitative and Co-Creation auf die Weiterentwicklung der qualitativen Forschungskapazitäten von SAM konzentrieren wird. Gräper war zuvor 18 Jahre bei Happy Thinking People in München beschäftigt. SAM ist ein aufmit 19 Niederlassungen in Europa, Marokko, USA und China. Zudem gehört SAM zu einem Netzwerk von 900 Laboren in 61 Ländern für Testdienstleistungen. In Deutschland ist SAM unter den größten zehn Unternehmen mit 26 Millionen Euro Umsatz und einer Vertretung in München. Tagore bringt mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in der Marktforschung mit, zuletzt war er beim Analyse- und Beratungsunternehmens Escalent; davor YouGov und GfK sowie Colgate-Palmolive und Nielsen. Vergangene Woche gab das Unternehmen bekannt, dass es den in Großbritannien ansässigen Sensorik- und Produktforschungsspezialisten PPL Insights für eine ungenannte Summe übernommen hat.

#Große Ziele

YouGov führt heute einendurch und will dort seinen dritten strategischen Wachstumsplan vorstellen., der sich Ende Juli aus seiner Rolle als CEO zurückzieht und Aufsichtsratsvorsitzender wird, will bekannt geben, wie er sich die Zukunft des von ihm gegründeten Unternehmens vorstellt. Die YouGov-Plattform steht dabei im Mittelpunkt. „Ich bin von dervon Panels, Daten und Tools, die uns zur Verfügung stehen, sehr begeistert“, sagt er. Seine Pläne: Die Marktdurchdringung der syndizierten Datenprodukte zu erhöhen, die Nutzung der Selbstbedienungsplattform zu steigern, neue Produkte entwickeln. Auch Fusionen und Übernahmen, die den Kernwachstumsplan ergänzen, sind dekbar. USA soll vor allem ausgebaut werden und der Umsatz soll mittelfristig bei 500 Millionen Pfund liegen. Für das Jahr 2021 lag der Umsatz bei 221 Millionen Pfund. Anvisiert wird eine bereinigte Betriebsgewinnmarge von 25 Prozent.

#Augen auf bei KI

ChatGPT hat dievom Nischen- zum Mainstream-Thema katapultiert. In der 46. Welle der Radar-Studienreihe der Agenturgruppezeigt sich, dass die Wahrnehmung von Berichten über ChatGPT & Co seit Ende Januar um zehn Punkte auf 41 Prozent gestiegen ist. 17 Prozent der Befragten in Deutschland geben inzwischen an, sich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. In der KW 5 waren es erst neun Prozent. Abgefragt wurde in der von Norstat durchgeführten Umfrage auch, wie unbekümmert die Menschen mit der Technik umgehen: 41 Prozent stimmen zu, dass KI so weit wie möglich vom Staat reguliert werden sollte. 71 Prozent sind dafür, dass in den Schulen über die Vor- und Nachteile von KI informiert wird. Und 63 Prozent sprechen sich für deutliche Hinweise aus, wenn KI beispielsweise bei technischen Konsumprodukten oder in der Werbung zum Einsatz kommt.

Fortbildung gratis

Wer innovative Methoden im Detail verstehen will, besucht einen Deeper Insights Day. Diemit verschiedenen Partnern geben Gelegenheit zu Interaktion und Diskussion und zeigen, wie Sie Ihre Problemstellungen aktiv angehen können. Unsere Online-Seminare finden über MS Teams statt, jeweils von 11 bis 12 Uhr. Und sie sind kostenfrei. Wir bieten:

24. Mai: Qualität sicherstellen: Textanalyse unter Aufsicht. Mit Caplena

1. Juni: Packungsdesigntests mit Predictive Eye Tracking mit mindline

Jetzt direkt anmelden! Tiefe Einblicke garantiert.

#Das Letzte

In einem Gespräch zwischen Andrea Nahles, Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, und HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth sowie Technologiejournalisten Thomas Ramge sagte Nahles: „Jede fundamental, die so disruptiv wirken kann wie KI, birgt auch. Ich glaube, dem können wir begegnen, indem wir digitale Fähigkeiten als neue Kulturtechnik unseres Zeitalters begreifen und sie gleichberechtigt neben Lesen, Schreiben und Rechnen vermitteln. Das muss sich dann auch durch alle Ausbildungswege ziehen, von der Grundschule bis zur beruflichen Weiterbildung.“