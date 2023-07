Menton an der Côte d'Azur

Hierzulande sind die Temperaturen derzeit recht erträglich. Laut dem Deutschen Wetterdienst gab es in diesem Jahr „erst“ 17 Hitzetage (ein Begriff für Temperaturen über 30 Grad). 2018 hatten wir 20 derart heiße Tage. Aber ein Blick auf die Mittelmeer-Region lässt Böses ahnen und ARD-Meteorologe Sven Plöger glaubt, in 20 Jahren könnte auch in Hamburg Klima wie an der Côte d'Azur herrschen. Bewahren Sie kühlen Kopf mit unseren News aus Wichtiges&Mehr von Rheingold Institut, Destatis, Ipsos, dm Drogerie Markt,

#Nachspielzeit

Eine tiefenpsychologische Studie und repräsentative Befragung des Rheingold Instituts sieht zwei Drittel der Bevölkerung misstrauisch gegenüber Regierung und Politik eingestellt. Zuversicht in die Zukunft scheint nur noch im Privaten möglich. Die Studie wurde im Auftrag der Identity Foundation durchgeführt und der Vorsitzende Paul J. Kohtes, findet die Erkenntnisse der Studie „dramatisch“. Rheingold-Forscher Stephan Grünewald sagt: „Die Deutschen befinden sich psychologisch betrachtet nicht in einer (visionären) Zeitenwende, sondern in einer gedehnt wirkenden Nachspielzeit“. Mehr Ergebnisse hier zeitgleich mit der Studienpräsentation.

#Ausblick rosiger

hat die Ergebnisse für das das 1. Halbjahr 2023 bekannt gegeben. Dank einer starken Leistung in den Schwellenländern sei das Unternehmen zu einem sehr bescheidenen organischen Umsatzwachstum zurückgekehrt und damit auf dem Weg zu einem guten Jahr. Dabei war das 1. Quartal noch schwach, im 2. Quartal wird ein organisches Umsatzwachstum von 0,5 Prozent ausgewiesen. Das Betriebsergebnis sank von 123,7 Millionen Euro in der ersten Jahreshälfte 2022 auf 89,9 Millionen Euro - es wird jedoch erwartet, dass sich das Geschäft in der zweiten Jahreshälfte wieder gut erholen wird.

#Petrischale statt Schlachthof

Wenn es auch noch kein künstliches Fleisch im Laden gibt. In den Umfragen scheint dieses Forschungsobjekt ganz vorne. Nach der Studie deran der Berufsschule in Hamburg gemeinsam mit wir berichteten ) und, die das Thema mit in eine Community nahmen ( hier zu lesen ) hat auch der Lebensmittelverband eine Umfrage in Auftrag gegeben. Civey fragte nach Akzeptanz und Kaufinteresse von. "Entgegen manchen Hypes zeigt die Umfrage, dass noch viel Aufklärungs- und Informationsarbeit notwendig ist, um solche Innovationen wirklich am Markt etablieren zu können", so die Leiterin Öffentlichkeitsarbeit Manon Struck-Pacyna gegenüber der LZ (im Abo).

#Das Letzte

Derdarf bei seinen Eigenmarken nicht mehr den Begriff „“ verwenden, weil dieses Versprechen nicht einlösbar sei. Dies sagt das Landgerichts Karlsruhe. CO2 besitze in der Atmosphäre eine Verweildauer, die weit über die Laufzeit der Waldschutzprojekte hinausgehe. Geklagt hatte die(DUH), die auch gegen eine ganze Reihe weiterer Marken vorgeht Auch der neu kreierte Claim „umweltneutral“ ging bei den Richtern nicht durch. Er sei „überschießend und damit unzutreffend“. Weil man einen umweltverträglichen Konsum ermöglichen wolle, habe man die Produktserie „Pro Climate“ eingeführt, die mehr als 100 Artikel umfasse. Diese trägt nun das neue Siegel „umweltneutral handeln“. LZ (Abo), Süddeutsche